Urbanismo insiste en que no habrá «una tala masiva» en los Pinares de Venecia, en Zaragoza

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá ampliar el Parque de Atracciones de Zaragoza ha levantado en armas a los vecinos de Torrero, que llevan semanas organizándose contra este proyecto al considerar que puede tener consecuencias «nefastas» para el arbolado de los Pinares de Venecia. Sin embargo, este jueves, en una reunión entre el concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Víctor Serrano, y representantes de las asociaciones del barrio, el responsable político insistió de nuevo en que «no habrá una tala masiva de árboles».

«Los vecinos me han transmitido su preocupación ante el desarrollo previsto de la ampliación del Parque de Atracciones. Pero lo que yo les he querido transmitir es que no atiendan a falsas noticias: la realidad es que no va a haber una tala masiva de árboles», insistió Serrano.

El responsable de Urbanismo explicó también ante las dudas planteadas por los vecinos que el próximo contrato de gestión del Parque de Atracciones –que aún debe salir a licitación– incluirá una serie de normas que obligarán al concesionario a «respetar el arbolado desde el rigor medioambiental». Asimismo, Serrano afirmó que su Gobierno forma parte de la «alianza climática» y está comprometido con la consecución de los objetivos marcados por la UE en materia de descarbonización y sostenibilidad.

Sin embargo, las palabras de Serrano fueron recogidas con «mucho escepticismo», según explicó tras el encuentro el presidente de la junta de distrito de Torrero, Suso Domínguez (ZeC). «El señor Serrano ha dejado muchas preguntas sin resolver y han advertido que van a estar vigilantes ante el cumplimiento de la normativa de protección del arbolado», expresó el edil.

Asimismo, Domínguez informó de que los vecinos, a través de la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, mostraron su disposición a continuar con las movilizaciones previstas contra la ampliación del Parque de Atracciones, un proyecto que, según sus cálculos podría afectar a 2.000 pinos.

Asimismo, el concejal de ZeC lamentó que uno de los asesores de Serrano decidiera llamar a la Policía al final de la reunión ante la presencia de unos vecinos que portaban pancartas reivindicativas. «Hasta ese momento todo se había desarrollado de forma cordial», dijo Domínguez.