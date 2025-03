Il Carretino, la heladería artesanal de Las Fuentes con 45 años de historia: "Tenemos un nuevo sabor en honor a Zaragoza"

De cara al fin del invierno, que será en poco menos de tres semanas, las heladerías empiezan a prepararse para la nueva temporada. La llegada del calor y las temperaturas sofocantes vienen de la mano de un incremento en el consumo de helados. El éxito de este alimento se explica fácilmente con su efecto refrescante y la gran variedad de sabores en los que se puede disfrutar.

Hoy en día, la mayoría de establecimientos que ofrecen este comestible pertenecen a grandes cadenas con locales en multitud de países, como ‘Llaollao’ o ‘Smöoy’. Estas multinacionales, aunque ofrecen un producto dulce y sabroso, no pueden presumir de tener un helado casero y artesanal como sí hacen las heladerías tradicionales.

Helados artesanos desde 1978

La heladería Il Carretino, situada en avenida del Compromiso de Caspe (105), en el zaragozano barrio de Las Fuentes, abrió sus puertas en 1978, hace casi 50 años. Desde entonces, explica Carolina Ochs, actual propietaria de la heladería, ha ofrecido helados artesanos a sus clientes: “El anterior heladero no se quería jubilar para no tener que cerrar. Se resistía a dejar el barrio sin heladería”.

Los anteriores dueños, Ana María Navarro, propietaria del local, y Carlos Ramón, maestro heladero, traspasaron el local a Carolina en octubre de 2023. “Pusieron un anuncio y lo vimos. Vivimos a la vuelta de la esquina”, comenta Carolina. Ahora, cuenta, lleva el establecimiento junto a su marido: “Es una empresa familiar. El maestro heladero es mi marido. Ha sido heladero durante 30 años”.

La heladería abarrotada durante la promoción de reapertura / Il Carretino

La reapertura de Il Carretino vino acompañada de varias sorpresas, desde novedades en la carta hasta una promoción durante el primer fin de semana. Dicha promoción consistió en una oferta de 2x1 en helados tanto el sábado como el domingo pasados, a partir de las 19:00 horas: “fue una locura, a pesar del mal tiempo que hacía”. Además, la heladería ha pasado por una “renovación total del local”.

Hasta 40 sabores distintos

Una de las razones por las que esta hleadería tiene tanto éxito es por la gran variedad de opciones que ofrece: “Tenemos 40 sabores distintos, todos artesanales”. Pistacho, turrón, queso con arándanos y dulce de leche son algunos de los muchos sabores disponibles. "Los argentinos le ponemos dulce de leche a todo. También tenemos manjar blanco y chocolate Dubái”, añade.

Tanto en la elección de sabores como en el proceso de elaboración, Il Carretino busca el equilibrio entre la esencia del helado italiano y la tradición gastronómica del país de origen de sus dueños: "Mi marido hace una mezcla de sabor ítalo-argentino”. Además, como heladería de barrio, se centra en el cuidado de sus clientes: "Es un negocio de cercanía. Hacemos hincapié en el trato", indica.

Vitrinas expositoras de la heladería / Il Carretino

"Tenemos un nuevo sabor en honor a Zaragoza. Se llamó 'Dulce Cierzo' por una votación que hicimos en Instagram. Es un helado con base de nata, trufa, arándanos y chocolate crujiente". Tal y como explica Carolina, la elaboración de los sabores tiene una duración aproximada de 48 horas, ya que la masa tiene que pasteurizar y madurar: “Mi marido viene a las 6:00 de la mañana. Yo me dedico a atender. Es inviable cocinar y atender al mismo tiempo”.

La actual dueña de la heladería, desde hace ya año y medio, desvela el secreto que hay detrás del sabor fiel de sus helados: "El helado no es tan dulce como en otras heladerías en la que se hacen con polvos. No tengo ningún problema, pero me saben todos iguales. Las nuestras son recetas equilibradas en dulces y grasas para que cada helado tenga su sabor".

Premio ‘Solete’ de la Guía Repsol

Por todos estos motivos, Il Carretino ha ido ganando fama hasta obtener un merecido reconocimiento en el comercio zaragozano, como, por ejemplo, siendo obsequiados con uno de los famosos ‘Soletes’ de la Guía Repsol. “Vienen de todos los lados a probar los helados. Han venido varios influencers”, indica Carolina. “Muchos clientes son gente del barrio, pero también ha empezado a venir gente de toda Zaragoza. Gracias al boca a boca nos estamos dando a conocer. Lo agradecemos porque no estamos en el centro turístico”.

