La Policía de Zaragoza comienza a controlar los accesos a la Zona de Bajas Emisiones

La progresiva y lenta implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Zaragoza cambia de fase. Desde que se puso en marcha en 2023 para cumplir con los requisitos de la Unión Europea, sus efectos no se han notado porque, además de que apenas afecta a una zona muy reducida, no se sanciona.

Ahora, dos años después, se pasa a la fase 2, lo que significa que la Policía empezará a vigilar. El área conocida como ZBE Casco Histórico está delimitada por el paseo Echegaray, San Vicente de Paúl, el Coso, plaza España, Conde Aranda, Mayoral, plaza Santo Domingo y Ramón Celma. Es decir, la superficie que hasta ahora comprende la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad. Solo pueden acceder bicicletas y vehículos de movilidad personal, los transportistas y los vehículos con distintivo ambiental B, C, ECO y 0. Además, el proyecto incluye un amplio catálogo de excepciones, aunque será necesario disponer de una autorización expresa.

Los cambios de la fase 2

La fase 2 se prolongará durante los próximos seis meses, con vigilancia de la Policía Local, que impondrá sanciones de carácter informativo, sin importe en la multa. Tras ella llegará la fase 3, que abarcará otro semestre y que incluirá el inicio del proceso de registro para los vehículos que requieran autorización para acceder a la ZBE por no cumplir los requisitos ambientales.

La fase 4 englobará el periodo desde que termine la anterior hasta el 1 de enero de 2030, momento en el que ya entraría en funcionamiento por completo la ZBE con sistemas de vigilancia automatizados y aplicando las sanciones correspondientes por su incumplimiento. Así, será a partir del primer semestre de 2026 cuando se comenzará a multar.

