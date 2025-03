Canciones, poemas y anécdotas: así homenajea el colegio José Antonio Labordeta al cantautor en su 90º aniversario

Cantaba José Antonio Labordeta por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad. Este viernes, en el que sería su 90 cumpleaños, los más de 260 alumnos del centro de Zaragoza que lleva su nombre le han cantado a él: "Querido Labordeta, hoy te cantamos, y celebramos juntos, tu cumpleaños; querido Labordeta, eres un amigo, aprendo aquí en el cole y tú vida sigo; marchaste por caminos, con tú mochila, cargada de poemas y de caricias...". Y mucho más que canciones. Profesores, exalumnos, estudiantes y sus familiares y la viuda e hijas del cantautor se han reunido en el centro para rendir homenaje a Labordeta en una jornada especial en la que los escolares de Infantil y Primaria han sido los protagonistas.

Un patio del colegio repleto de alumnos ha recibido con ilusión a Juana de Grandes, viuda del cantautor, político y profesor aragonés que es también presidenta de la Fundación José Antonio Labordeta. Sobre el escenario, Juana ha interactuado con los escolares para resolver las dudas de los niños más curiosos, que han subido al escenario para recordar a Labordeta. "Mi abuelo lo llevo el taxi", ha dicho un primer alumno, que ha dado paso a otros escolares: "¿Y cómo se divertía Labordeta?"; "Yo también canto"..., etc. De Grandes ha respondido una a una con calma y ha recordado que "José Antonio estaba muy ligado a la enseñanza, y que un colegio se llamara como él siempre le hizo mucha ilusión".

De Grandes ha expresado que ha acudido a la jornada "con mucho cariño". "Yo he sido profesora y estar rodeada de alumnos, desde pequeñines hasta gente más mayor, me encanta", ha señalado, y ha añadido que su marido fue "un gran profesor". "Le gustaba la enseñanza, creía en ella porque su padre también fue un gran profesor de Geografía e Historia", ha recordado. En la misma línea han ido la palabra de una de sus hijas, Paula, que ha recordado que tanto para ella como para su hermana Ángela y su madre "es importantísimo que Labordeta siga presente, sobre todo en los pequeño sd eAragón, qeu son el futuro". "Venimos a disfrutar y a decirles a los alumnos que sigan manteniendo en us recuerdo a José Antonio Labordeta", ha afirmado.

Y así ha sido. Tras un impecable discurso de la directora del centro, Patricia Castro -"Labordeta guía nuestros valores educativos y es historia pasada, presente y futura de esta tierra tan maravillosa que es Aragón", ha señalado-, los estudiantes del centro han hecho un remix de algunas de sus canciones más conocidas como 'Canto a la libertad'. Y ha habido también jotas, interpretaciones musicales y recitales poéticos. Todo, en un recuerdo de homenaje para el cantautor.

"Reivindicamos una educacion de calidad para todas las personas", ha subrayado la directora, que ha añadido: "José Antonio vive y vivirá aquí para siempre".

Como parte del homenaje, el colegio también ha inaugurado una muestra compuesta por 18 paneles que resumen la trayectoria de Labordeta en sus diversas facetas como cantautor, escritor, político y comunicador, en los que también se ha destacado su vínculo con su tierra a través de imágenes, documentos y facsímiles de sus composiciones más emblemáticas, tales como 'Somos' y 'Canto a la libertad'. Además, la Fundación José Antonio Labordeta ha organizado unas jornadas de puertas abiertas los días 10 y 11 de marzo en su sede de Zaragoza, donde los visitantes podrán conocer más de cerca la obra y el pensamiento del artista.