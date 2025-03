La opinión de un influencer sobre Zaragoza tras 'comprarse' una vivienda en el centro: "Vendí dos casas de mi familia"

España vive una crisis inmobiliaria que afecta a millones de ciudadanos sin capacidad económica suficiente para poder comprar su propia casa. El precio de la vivienda y los alquileres no paran de subir en las grandes ciudades del país debido a la falta de oferta ante una altísima demanda. Como los recursos son escasos, muchos jóvenes se ven obligados a seguir viviendo con sus padres hasta pasados la treintena mientras que otros comparten piso con compañeros del mismo perfil de vida.

Ante un problema de difícil solución, los cómicos aprovechan la crisis inmobiliaria para ironizar al respecto. Matías Fernández es un joven creador de contenido navarro que comenzó haciendo vídeos acerca de cómo se vive en los diferentes barrios de Pamplona. Tras el éxito de los clips de la capital de Navarra, el influencer abrió el abanico para hablar con su característico tono bromista de la situación que viven en las ciudades cercanas a Pamplona. Después de visitar San Sebastián, Logroño y Vitoria, @Matizoficial ha decidido 'instalarse' en Zaragoza.

"Bueno, pues me he cogido un pisito en Zaragoza, en el centro, estoy encantado la verdad. Medio milloncito de euros nada más. Vendí dos casas de mi familia que tenía por ahí y con eso ya pude hacer palanca para la hipoteca. 80 o 90 metros a reformar", comienza su vídeo analizando de forma irónica la situación de la vivienda en el centro de Zaragoza, una de las zonas más caras de la capital aragonesa.

"Estoy encantado, el centro es que tienes de todo: bares, comercio, pinchos... Está el Tubo si es que está todo. La mitad de los días voy a Puerto Venecia, también es verdad, pero bueno que aquí está de todo, que es genial", continúa Matías lanzando un dardo al ocio de la capital aragonesa.

"Los vecinos me han dicho que muchos se van"

"Las Fiestas del Pilar que son, qué te voy a contar a ti. Los vecinos me han dicho que muchos se van, pero vaya que son un lujazo, que está de coña eso. Lo mejor de Zaragoza es la Basílica del Pilar, mira qué esculturas, qué campanas, qué todo. Yo soy ateo, pero es que me he enganchado tanto que ahora vengo hasta misa", continúa su vídeo.

Por último, el navarro hace una clara alusión en su publicación al fuerte viento que sopla en Zaragoza ya que los últimos 10 segundos deja sonando un zumbido imitando al cierzo.