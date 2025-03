Chueca quiere adjudicar las obras de las piscinas de La Almozara a finales de este año

Con respecto a las piscinas de La Almozara, una cosa es querer y otra es poder, como ha reconocido este miércoles el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano. Hace unas semanas, la alcaldesa, tal y como avanzó este diario, dio la orden de 'copiar' el modelo que se ha seguido en la adjudicación de las obras de las piscinas del Distrito Sur para desatascar el proyecto de La Almozara, que inició su andadura mucho antes, pero que se ha encontrado con varios obstáculos hasta la fecha. Ahora, el Gobierno municipal ha movido ficha y la semana que viene llevará al consejo de Gerencia de Urbanismo una modificación del Plan General que servirá como primer paso para relanzar sus planes.

"Hasta ahora hemos tenido escaso éxito", ha reconocido Serrano, que ha explicado que el objetivo de esa recalificación es catalogar el suelo para dar cabida a un "equipamiento deportivo privado" y ya no público. Esto permitirá, al igual que se ha hecho con las piscinas del Distrito Sur, que la fórmula de gestión del recinto se haga mediante la fórmula de cesión de derecho de superficie (como La Romareda) y ya no a través de una concesión administrativa, por lo que la empresa que explote las instalaciones lo podrá hacer durante un máximo de 75 años y ya no solo 40, maximizando así la rentabilidad del negocio.

Según insistió Serrano, el cambio es meramente formal, puesto que los suelos seguirán siendo públicos y los precios de las piscinas, aunque serán gestionados por una empresa privada, serán los mismos que en las piscinas municipales del resto de la ciudad. A cambio, el adjudicatario de las obras adelantará la mayor parte del dinero para la construcción del recinto.

No obstante, la empresa que resulte ganadora en el proceso de licitación, sí que podrá fijar otros precios para servicios que no estén disponibles en la red municipal de instalaciones deportivas.

"El modelo concesional ha fracasado", ha dicho Serrano una y otra vez, motivo por el cual se ha impulsado esta recalificación de los suelos para permitir la cesión del derecho de superficie y hacer más atractivo el proyecto para los inversores privados. En 2022, el Gobierno de la ciudad ya adjudicó las obras de las piscinas de La Almozara a través de la fórmula de la concesión administrativa, pero la compañía renunció al contrato.

Así, una vez se apruebe esa modificación del plan general, el ayuntamiento podrá volver a licitar el proyecto de construcción del recinto. Y aunque Serrano ha dicho que "no le gusta hablar de plazos, y más cuando se trata de las piscinas de La Almozara", ha manifestado que la intención del Gobierno municipal es poder adjudicar las obras a finales de este 2025.

Sobre la ubicación de las piscinas de La Almozara, Serrano ha defendido que, pese a la oposición que ha surgido en las últimas semanas entre algunos colectivos vecinales, la propuesta es la ideal porque está pegada al barrio. Se trata de la parcela situada entre el palacio de La Aljafería y la calle Fray José de Casanova. "Me ha sorprendido porque durante años es ahí donde se ha pedido construir las piscinas. Otros gobiernos de colores distintos también coincidieron en esto", ha defendido.