La DPZ exige una indemnización al Ayuntamiento de Zaragoza por "incumplir" el convenio de los barrios rurales

La Diputación de Zaragoza ha convocado al ayuntamiento de la capital aragonesa para liquidar el último convenio de barrios rurales tras los "incumplimientos" denunciados desde la DPZ de parte del consistorio. La reunión de la comisión de seguimiento del convenio se ha solicitado esta mañana. "El ayuntamiento ya reconoció en un informe que solo ha ejecutado 3 de los 9 millones de euros que debería haber invertido en obras nuevas antes del 31 de diciembre del año pasado, por lo que la comisión de seguimiento ahora convocada tiene que acordar la indemnización que debe recibir la Diputación de Zaragoza", reza el comunicado de la diputación.

“En diciembre ya dije, y lo reitero, que queremos seguir apoyando a los barrios rurales de Zaragoza porque sus vecinos y vecinas no tienen ninguna culpa de los incumplimientos. Sin embargo, el ayuntamiento ha fracasado en la ejecución del convenio 2021-2024, así que debemos liquidar lo acordado y establecer la correspondiente indemnización para la DPZ, independientemente de que sigamos explorando fórmulas para acometer las obras pendientes y otras que podamos negociar”, defiende Sánchez Quero, que vuelve a insistir en que “Zaragoza debe recibir el mismo trato que los otros 292 municipios de la provincia”.

El informe de Intervención del Ayuntamiento

En julio del año pasado, la Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza emitió un informe de control financiero en el que recomendaba “solicitar la prórroga del convenio (2021-2024) antes de la finalización del plazo previsto, el 31 de diciembre de 2024, o su modificación en los términos que se estimen oportunos”. Esta recomendación se hizo “teniendo en cuenta el escaso grado de ejecución alcanzado en las obras realizadas, tan solo del 2% a falta de un año de ejecución y del 12,6% a falta de media anualidad, y a la vista de lo dispuesto en la clausula octava del nuevo convenio, que se refiere a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones”.

Por tanto, casi medio año antes del vencimiento del convenio, tal y como entiende la DPZ, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza fue advertido de que era “previsible” incumplir las obligaciones contraídas en el convenio: invertir 12 millones de euros en los barrios rurales de la capital antes del 31 de diciembre de 2024, de los cuales al menos 9 debian ser para obras nuevas no recogidas en el convenio anterior. "Por este motivo, la Intervención le recomendó pedir una prórroga o solicitar la modificación de los términos del convenio".

A pesar de esa recomendación, desde la DPZ aseguran que "el consistorio ni pidió la prorroga ni solicitó modificar el convenio. Y no lo hizo tampoco cuando, tras la última comisión de seguimiento, celebrada el 19 diciembre, la Diputación de Zaragoza le pidió los datos de ejecución de las obras y le instó a celebrar una nueva comisión de seguimiento antes de fin de año para para analizar el nivel de ejecución de las obras con las cifras sobre la mesa y ver si procedía una prórroga".

En ese sentido, desde la institución liderada por Sánchez Quero explican que el ayuntamiento facilitó a la DPZ los datos solicitados "ocho días después, el 27 de diciembre, reconociendo por escrito que solo ha ejecutado 3 de los 9 millones que debía invertir en obras nuevas". Sin embargo, no aceptó mantener una nueva comisión de seguimiento y dejó que el convenio decayera a pesar de que era conocedor de que vencía el 31 de diciembre, tal y como había puesto de manifiesto el informe de la Intervención.

Indemnizaciones por incumplimientos

La DPZ ha incidido en que la cláusula octava del último convenio de barrios rurales establece que, en caso de incumplimientos, “será la comisión de seguimiento la que determinará las indemnizaciones exigibles (…) siempre de manera proporcional a la gravedad de los incumplimientos”. Siempre según las cifras recogidas en su informe del pasado 27 de diciembre, el Ayuntamiento de Zaragoza solo ha ejecutado obras nuevas por valor de 3 millones de euros, lo que significa que ha dejado de ejecutar 6,5 millones: los 6 millones que le faltan hasta los 9 que debía invertir como mínimo y 500.000 euros más que podía destinar a financiar los sobrecostes de las obras del anterior convenio 2017-2019 pero que finalmente no se han gastado en esas obras anteriores y por tanto también tienen que invertirse en obras nuevas.

No obstante, viendo que el ayuntamiento iba a incumplir los compromisos adquiridos, el año pasado Diputación de Zaragoza no transfirió al Consistorio los 4 millones de euros correspondientes a la última anualidad del convenio 2021-2024, por lo que el volumen de fondos que el Ayuntamiento ha ingresado de la DPZ y no ha ejecutado a tiempo asciende a 2,5 millones de euros.