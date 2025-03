Abogados Cristianos reclama colgar la bandera de la familia en el Ayuntamiento de Zaragoza el Día del Padre

La Asociación Abogados Cristianos ha presentado este jueves más de 12.000 firmas en la Diputación de Valladolid para solicitar que cuelgue en su fachada la bandera de la familia con motivo del Día del Padre, lo que también reclama al Ayuntamiento de Zaragoza.

La solicitud se ha realizado después de que la administración provincial vallisoletana recurriera la sentencia que anulaba la colocación de la bandera LGTBI en su fachada con motivo del Día del Orgullo y el Supremo le diese la razón al considerar que la bandera arcoíris no es un símbolo partidista y puede lucir en la fachada de los edificios públicos.

La portavoz de esta organización, Polonia Castellanos, ha explicado a los periodistas que la iniciativa se lleva a cabo después de que, recientemente, el Tribunal Supremo "sin justificar por qué ha cambiado de doctrina", haya dicho que en los balcones de edificios públicos puede ondear cualquier bandera.

La resolución del Supremo se adoptó a raíz de una demanda que interpuso la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Zaragoza, ambos del PP, ha detallado Castellanos.

Ya que el Tribunal Supremo ha abierto la posibilidad a que en los edificios públicos puedan ondear banderas de todo tipo, "no solo las de determinados lobbies", esta asociación pide que ondee la bandera de la familia, que ha entregado a la institución provincial.

"Un lobby no nos representa a todos, pero la familia sí nos representa a todos, porque al final es el núcleo y es lo más importante que tenemos en la sociedad", ha expuesto Castellanos.

La bandera de la familia que reclama Abogados Cristianos / ABOGADOS CRISTIANOS

Por estos motivos reclamarán a la Diputación vallisoletana y al consistorio de Zaragoza que cuelguen esta bandera en el edificio público del que "al parecer, puede ondear cualquier cosa, no solo banderas oficiales", ha manifestado, antes de advertir de que, si no, no quedará "más remedio que ponerles una denuncia por discriminación".

"Animamos a aquellas personas que quieran reivindicar sus derechos o que quieran reivindicar días importantes para ellos que también pidan a la Diputación de Valladolid y al Ayuntamiento de Zaragoza que ondeen las banderas que ellos quieran en edificios oficiales que al final son de todos y no tienen que estar al servicio de ninguna ideología ni de ningún lobby", ha remarcado la portavoz.

"La que está formada por un hombre y una mujer"

Ha considerado que entiende la familia como "la que está formada por un hombre y una mujer y su descendencia" y ha añadido que pedirán que cuelgue esta bandera a los ayuntamientos, diputaciones y corporaciones en las que ondea otro tipo de banderas que no son solo las oficiales.

Preguntada por su opinión acerca de que los colectivos LGTBI realizan reivindicaciones ante las discriminaciones sufridas durante años, Castellanos ha manifestado que "los católicos, los cristianos, la familia en general" también es un colectivo que está siendo atacado constantemente".

Ha argumentado que el informe del Observatorio de Libertad religiosa manifiesta que los ataques contra los creyentes, especialmente contra los católicos, se han incrementado en los últimos años.