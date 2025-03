Se desploma una ventana del IES Pedro de Luna de Zaragoza y cae a poca distancia de una viandante

Como habitualmente, Lucía salió este martes por la mañana a pasear a sus perros por la calle Universidad, ubicada en el barrio de La Magdalena de Zaragoza. Como llovía, iba pegada a los edificios para protegerse en la medida de lo posible. Fue entonces cuando, de repente, sonó "un estruendo brutal" que le hizo detenerse del susto. A "un metro" de ella había caído una ventana del instituto Pedro de Luna, ubicado en esa vía del Casco Antiguo. "Se desplomó la ventana entera, con el marco de aluminio y todo... Cayó a un metro de mí gracias a que mis perros se habían parado a olfatear algo. Si no, no estaría ahora hablando aquí", cuenta a este diario.

El susto de Lucía fue "enorme" y le costó unos segundos reaccionar. "Me quedé parada y luego me dio una crisis de ansiedad muy fuerte", recuerda. Los profesores del centro educativo bajaron de inmediato para asistirla. "Me metieron al hall del instituto y ahí me tranquilicé un poco", comenta. Por suerte, ni ella ni sus mascotas han sufrido ningún daño.

El accidente, explica Lucía, se produjo en una calle -Universidad- "peatonal que es un poco estrecha". La ventana que se desplomó es la situada enfrente de La Birosta, un restaurante que ha reabierto hace poco tiempo tras estar un año cerrado. También el personal del local salió a atenderla. "Se asustaron mucho. Salieron corriendo y me vieron ahí parada con una ventana en los pies", dice.

Después de atenderla en el momento del accidente, desde el IES Pedro de Luna se volvieron a poner en contacto con Lucía para ver cómo estaba. "Este miércoles me llamaron y la verdad que tanto el profesorado como el director del centro se ha portado fenomenal conmigo", dice Lucía, que matiza que ha contactado con ella "una profesora de la junta directiva que era de esa clase específicamente y también el director". "Me han dicho que si necesito cualquier cosa les avise", añade. El director del IES Pedro de Luna, Ángel García, indica que la atendieron "en la medida de las posibilidades". "Tratamos el asunto lo mejor que pudimos y supimos por el susto", dice.

El director da detalles del accidente sucedido este martes: "Los alumnos airean las clases y las ventilan, y para abrir y cerrar las ventanas hay que hacer bastante fuerza. Un chico la movió como siempre, con la mala suerte de que la ventana se fue a la calle". Según cuenta el director del instituto, el joven, asustado, trató "hasta de coger la ventana". "Casi se va detrás de la ventana para engancharla bien", señala.

Este problema con las infraestructuras, explica García, lo arrastran desde hace tiempo, lo que confirman fuentes del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. García sostiene que el centro "es muy viejo y las cosas se van deteriorando paulatinamente". "Tenemos dos edificios. Las ventanas del segundo edificio, que es más antiguo, las cambiaron, pero las del A, que es el principal y el más grande, están viejas. Son ventanales muy grandes de aluminio que funcionan muy mal", cuenta. Según indican desde Educación, "hasta el momento se han cambiado 19 ventanas de la zona norte". "El último cambio fue en 2023", detallan.

Desde el centro educativo han tomado medidas ante esta situación. García relata que se ha puesto en contacto con el Servicio Provincial de Educación de Aragón. Según indican desde Educación, "este jueves está en el centro la arquitecta del Servicio Provincial para revisar el estado de las ventanas y valorar medidas a acometer". El director del centro ha informado al claustro de profesores que "las persianas no deben estar subidas del todo, que se deben abrir las ventanas interiores y solo 10 o 15 centímetros, como en la pandemia, para prevenir".

Por su parte, Lucía plantea poner "una denuncia manifestando que tienen que cambiar esas ventanas". "Yo estaría muerta si me hubiera caído encima, pero es que si llega a pasar en horario de recreo, estaríamos hablando de una desgracia, porque los alumnos se congregan ahí en el descanso", apunta, y añade: "No se trata de decir a los alumnos que no toquen las ventanas. Esa no debería ser la solución".

García también afirma que "procedería un cambio", aunque son conscientes de que "son muchas ventanas". "Los centros como el Pedro de Luna son tan antiguos que casi un 80% del presupuesto que nos dan se nos va a reparaciones, porque hay que cambiar todo: puertas, cristales, ventanas... No nos queda prácticamente nada para la didáctica", denuncia. Por el momento, se mantienen a la espera de soluciones.