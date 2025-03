El Jardín de la Garnacha de Zaragoza ya cuenta con 129 vides en el parque de Macanaz

El Jardín de la Garnacha de Zaragoza, situado en el parque de Macanaz, ha comenzado a tomar forma con la plantación de 129 vides procedentes de las tres Denominaciones de Origen de la provincia. Con una superficie de 820 metros cuadrados y perimetrado con una valla de 130 metros para proteger las cepas, se han trasplantado 44 cepas de la D.O. de Calatayud; 37 de D.O. de Cariñena y 48 de D.O. de Campo de Borja.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha visitado este jueves la parcela para conocer los trabajos de plantación, que se han realizado en las últimas semanas, al coincidir con la época del año más adecuada para trasplantes vegetales.

Esta visita la ha hecho junto al presidente de la D.O Campo de Borja, Eduardo Ibáñez, y el agricultor Jesús Domingo, propietario de algunas de las vides de esta Denominación trasladadas a la capital aragonesa, quien se ha mostrado orgulloso de que las cepas que ha cuidado durante tantos años estén ahora cerca de la Basílica del Pilar.

Sara Fernández en la nueva viña enfrente del Pilar / DANIEL MARCOS / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Según han explicado desde el Ayuntamiento, las 129 vides que conforman este jardín, diseñado en el marco del proyecto turístico Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha, están ya en el parque de Macanaz, compartimentadas y distribuidas por cada Denominación de Origen.

“A partir de ahora tenemos que ver cómo evoluciona la plantación para más adelante plantear actividades y programas en torno a este proyecto”, ha comentado Fernández, quien ha añadido que las cepas que no lleguen a buen término se repondrán.

Para asegurar el buen estado de las vides, y con base en las indicaciones de los ingenieros agrónomos de las tres denominaciones, se han colocado a una distancia de 2,4 metros con líneas separadas con la misma distancia en disposición ‘al tresbolillo’.

Para cada plantación se ha realizado un hoyo de un tamaño superior a los cepellones obtenidos para poder descompactar la tierra, donde se va a producir el desarrollo radicular que facilita el arraigo de las plantaciones.

Además, con el objetivo de oxigenar el terreno, se ha realizado un subsolado previo a una profundidad de entre 30 y 40 centímetros, y se ha aplicado un sustrato compuesto por un 35 % de tierra vegetal, un 30 % de arena de sílice y un 35 % de turba.

Para estimular y garantizar el correcto enraizamiento, se han añadido aminoácidos, los cuales van a nutrir las raíces jóvenes que se van a generar.

Acabado superficial

Una vez finalizados estos trabajos, en los los próximos días, se realizará el acabado superficial, algo que se hará con esquistos rojizo de Tabuenca, piedras de Cariñena y sustrato de cultivo de las viñas de la zona de Calatayud.

Por último, se colocarán rosales que servirán para marcar la presencia de plagas de hongos como oidio, riego por goteo para suministrar la hidratación necesaria en los periodos estivales y se instalará una valla perimetral ligera de 130 metros para proteger a las vides.

Más detalles del nuevo viñedo enfrente del Pilar / DANIEL MARCOS / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Este jardín de la garnacha, que estará finalizado dentro de un mes, forma parte del proyecto turístico Capital Mundial de la Garnacha, con el que Zaragoza desplegará este año actividades y eventos en torno a la cultura del vino para aprovechar el patrimonio y la tradición vitivinícola de la región.