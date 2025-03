Las entidades que han ganado el litigio por la ilegalidad de La Torre Outlet piden al Ayuntamiento de Zaragoza que no recurra

El nuevo varapalo judicial recibido por el Ayuntamiento de Zaragoza y la sociedad Iberebro por la ilegalidad de La Torre Outlet promete seguir coleando durante varios meses, incluso años. Y eso es, precisamente, lo que los diez colectivos (entidades vecinales, de comercio, sindicatos y partidos políticos) quieren evitar. Así lo ha señalado este jueves el presidente de la FABZ, Arturo Sancho, quien ha ejercido de portavoz de esta decena de demandantes tras conocerse la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que declara "nula de todo derecho" la modificación aislada del PGOU que se hizo en 2019 y que permitió convertir los suelos industriales de Pikolín en la carretera de Logroño en terciarios.

"Pedimos a la alcaldesa Natalia Chueca que no recurra, porque esta ya es la tercera sentencia que tumba la legalización del centro comercial", ha expresado Sancho. Los otros dos fallos a los que el representante vecinal se refiere también son del TSJA, que en 2019 declaró ilegal el Plan Especial aprobado en 2016 para ese mismo cometido, sentencia que ratificó en 2023 tras los recursos del ayuntamiento e Iberebro, empresa inmobiliaria del Grupo Pikolín gestionada por la familia Soláns. Y también ha hecho referencia a una cuarta actuación judicial, tras la retirada del recurso de casación ante el Tribunal Supremo que había presentado el consistorio. Precisamente, esa es la única vía legal que le queda ahora tanto al ayuntamiento como a Iberebro, que estudia si presentar otro recurso de casación ante el Alto Tribunal, mientras las entidades han pedido todo lo contrario.

¿Y el futuro? Lo que los demandantes exigen es que se "ejecute la sentencia", algo que no puede hacerse hasta que no sea firme. Es decir, hasta que se decida si se recurre o no y, si se opta por el primer caso, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, lo que podría dilatar el procedimiento en el tiempo. En estos momentos, La Torre Outlet da trabajo a unas 700 personas tras su apertura en 2020 y sigue estudiando más ampliaciones, como la de un hipermercado que también precisa de otra modificación aislada del PGOU que ya ha iniciado su procedimiento a petición de Kiros Iberia, filial de Iberebro. Cabe recordar que la familia Soláns vendió el complejo al fondo británico Round Shield, por un importe que no trascendió, en julio del año pasado.

Aunque, eso sí, las entidades que han ganado el litigio en el TSJA han querido dejar claro que a quien le corresponde determinar el futuro del complejo, más en duda que nunca, es al ayuntamiento, que no podrá hacerlo hasta que la sentencia sea firme. "Vamos a respetar, al menos, las normas que nos hemos dado y dejar de saltárnoslas a la torera", ha resumido Sancho, quien después ha animado a los vecinos de Vía Hispanidad o a los de Pinares de Venecia, por poner solo dos ejemplos, a recurrir las modificaciones aisladas del PGOU que se vienen realizando en sus zonas. "El Ayuntamiento de Zaragoza está usando esta técnica de forma habitual", ha concluido el presidente de la FABZ, acompañado en rueda de prensa por representantes del resto de demandantes.