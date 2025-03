Los técnicos superiores sanitarios salen a la calle y alzan la voz: "Estamos cansados de sentirnos invisibles"

Un basta ya. Los técnicos superiores sanitarios (TSS) de toda España han salido este jueves a la calle para denunciar su situación de "invisibilidad". En Zaragoza, como en otras comunidades, lo han hecho frente a la Delegación del Gobierno, situada en la plaza del Pilar para reivindicar la importancia de su labor en el ámbito sanitario y subrayar que sus funciones también son de relevancia. "Si nosotros paramos, la Sanidad también para", han señalado. Esta protesta nacional, convocada por la Comisión de Grado, se suma a otras ya llevadas a cabo en las puertas de los hospitales en los últimos días.

Según explica Maite Barra, una TSS de Aragón, aunque desempeñan funciones tan relevantes como las de otros profesionales sanitarios, los técnicos superiores sanitarios están invisibilizados. "Como aparentemente no estamos tanto en el día a día o en la toma de contacto con el paciente, nadie sabe quiénes somos. Es como si no existiéramos, y la gente piensa que nuestro trabajo lo hacen otros colectivos", afirma. En Aragón hay cerca de 1.000 profesionales de este ámbito.

Las funciones de los TSS pasan por analizar y procesas las muestras humanas que se extraen de los pacientes -en sangre, orina u otros líquidos biológicos-, preparar los componentes sanguíneos previos a las transfusiones, realizar pruebas de compatibilidad entre pacientes antes de un trasplante o hacer radiografías, ecografías y mamografías, entre otras muchas cuestiones. "Si nosotros dejamos de procesar las muestras, el médico no puede hacer un diagnóstico", destaca Maite. Según explica, "más del 80% de los diagnósticos se basan en los análisis y pruebas que los TSS hacen a diario".

Maite pone un ejemplo: "Por ejemplo, hacíamos todas las pruebas del covid, no eran solo los enfermeros. Ellos eran quienes hacían el test de la nariz, y nosotros quienes procesábamos todas las muestras para que el médico hiciera los diagnósticos". Pero, destaca, nadie les reconocía el trabajo. "Cuando salía el Gobierno a dar las gracias a los profesionales sanitarios, mencionaba todas las especialidades pero a nosotros no", indica, y añade: "Fue un trabajo durísimo".

Los técnicos superiores sanitarios, este jueves, en la Delegación del Gobierno de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Ante este escenario, los TSS reivindican dos cuestiones principales. Por un lado, que se les clasifique y remunere como Grupo B, que es al que, explica Maite, pertenecen desde hace 18 años según la Ley los técnicos superiores sanitarios. "Seguimos en el grupo C y el B, que fue creado para nosotros, está vacío", indica. La aragonesa explica que ahora, en la elaboración del borrador del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco para los profesionales del SNS, el Ministerio de Sanidad "se ha vuelto a olvidar" de ellos.

En la misma línea, reivindican que el de TSS deje de ser un grado de Formación Profesional (FP) y pase a ser universitario. "Somos el único país de la Unión Europea que somos FP", afirma Maite, que señala que con ese nivel "los estudios se quedan cortos". "A lo largo de los años nos hemos ido especializando, pero no salimos del grado completamente formados. Además, como tenemos esta diferencia con el resto de países europeos, no podemos ejercer fuera del país porque no llegamos a ese nivel, pero ellos sí que pueden venir a trabajar aquí", sostiene molesta la TSS.

Según explica Maite, los TSS arrastran esta situación de desconocimiento y condiciones no ajustadas desde hace mucho tiempo. "Tenemos mucha paciencia y les salimos muy baratos, pero basta ya", afirma. Los TSS han defendido en la manifestación que su profesión es "igual de importante que otras del ámbito sanitario", y han instado a la ministra de Sanidad, Mónica García, y a la Directora General de Ordenación, Celia Gómez, a que den una respuesta efectiva.

"Solo pedimos que se nos tenga en cuenta y que realmente se interesen por saber cuál es nuestra labor, que de verdad se interesen por lo que hacemos", subraya Maite. La TSS añade que "si no se pone interés, no se conoce y, si no se conoce, no existe".

"Si el Ministerio sigue menospreciándonos, nosotros vamos a seguir reaccionando", han subrayado los TSS. Según indica Maite, el 29 de marzo hay convocada en Madrid una manifestación de TSS que partirá a las 12.30 horas del Ministerio de Educación y llegará hasta el de Sanidad.