El TSJA deja en el limbo el futuro de La Torre Outlet de Zaragoza: ¿Qué dice la sentencia?

El futuro de la Torre Outlet de Zaragoza vuelve al limbo en el que ya estuvo inmerso a principios de 2019. En aquel entonces, ante el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por el Plan Especial de 2016 que pretendía convertir los suelos industriales donde se ubicaba Pikolín en parcelas de uso terciario, el tribunal ya declaró la ilegalidad de ese movimiento. Una actuación que, de hecho, se hizo durante la legislatura en la que gobernaba ZeC, pero en una circunstancia no demasiado habitual se aprobó con la negativa del Gobierno municipal y los apoyos de la oposición (PP, PSOE y Ciudadanos). Ante este primer varapalo, en diciembre de 2019, ya con Jorge Azcón de alcalde, se aprobó una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en 2020 el complejo comercial abrió sus puertas.

En cambio, esta nueva intervención -que fue aprobada en pleno por PP, Ciudadanos, Vox y PSOE y con la negativa de ZeC y Podemos- también fue recurrida en febrero de 2020 a través de la vía contencioso-administrativa por varias entidades sociales y vecinales (la FABZ, las asociaciones Yo compro en Las Fuentes y alrededores, San José Barrio Comercial, Ecologistas en Acción o la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la provincia de Huesca), sindicatos (CCOO y UGT) y partidos políticos (Podemos, IU y ZeC). Un lustro después, el TSJA ha estimado dicho recurso y ha declarado "nula de pleno derecho" la modificación aislada del PGOU aprobada a finales de 2019, en un fallo al que ha tenido acceso este diario. Pero, ¿qué dice la sentencia?

En primer lugar, la instancia presentada por los colectivos señalados denunciaba un "supuesto urbanismo a la carta", la "arbitrariedad" del acuerdo para modificar urbanísticamente el uso de estos suelos o la "inexistencia de evaluación ambiental", entre otros argumentos. Mientras, las dos partes codemandadas, el Ayuntamiento de Zaragoza e Iberebro, sociedad inmobiliaria del Grupo Pikolín (perteneciente a la familia Soláns) y dueña de los suelos recalificados para La Torre Outlet, pedían que se desestimase el recurso al entender que se trataba de una modificación "puntual" que "no afecta a la ordenación estructural del territorio" e insistía en la "escasa entidad" de los cambios.

Mientras, el TSJA recordaba en todo momento la sentencia de febrero de 2019 por la que ya declaró nulo (procedimiento que ya es firme) el proceso de 2016. "No se podía hacer mediante Plan Especial lo que se pretendía hacer", recuerda el tribunal, aunque matiza que el procedimiento no fue nulo porque el planificador (el ayuntamiento) no pudiese alterar los usos de un determinado sector, sino por un principio de jerarquía normativa, es decir, porque entiende que un Plan Especial no puede imponerse a un Plan General al tener un rango inferior.

Pero ahora, Iberebro alega que la modificación de 2019 no fue para legalizar la actuación ilegal previa (la mencionada del Plan Especial), sino para dar "seguridad jurídica" a la actuación urbanizadora que se estaba llevando a cabo entonces en la Torre Outlet. Una opinión con la que el TSJA se muestra bastante crítico, ya que achaca a la interpretación de los límites del PGOU por parte del Ayuntamiento de Zaragoza como la "fuente de inseguridad jurídica que la codemandada parece que atribuye a esta Sala". En términos más sencillos, el tribunal culpa al consistorio de cualquier imprevisto derivado de su sentencia anterior.

Conclusiones nítidas

Llegan entonces las conclusiones, en una sentencia que consta de 14 páginas y que culmina con frases bastante nítidas respecto a la decisión que va a tomar. "Estamos ante una zonificación posterior a una transformación urbanística declarada judicialmente nula. Fácil será intuir de este modo el desenlace del presente procedimiento", llega a describir el TSJA en su fallo. Además, el tribunal finaliza resolviendo que las costas del presente recurso correrán a cargo de los codemandados (consistorio e Iberebro), aunque la cantidad no podrá rebasar los 1.500 euros.

¿Qué sucederá a partir de ahora? El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha llamado a la "prudencia" y ha explicado que los servicios jurídicos y legales del consistorio están "estudiando la sentencia" para determinar si ante ella cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por el momento, Serrano ha asegurado que los negocios de la Torre Outlet seguirán abiertos con normalidad.

En el aire queda, eso sí, la próxima modificación que tenía previsto llevar a cabo el consistorio, que ya aprobó el pasado noviembre iniciar el procedimiento, a petición de Kiros Iberia (filial de Iberebro), para levantar un hipermercado. En ese momento, PP, Vox y PSOE votaron a favor, aunque estos últimos condicionaron su posición definitiva a las resoluciones judiciales como la que ha llegado este miércoles. ZeC, por su parte, fue de nuevo la única que se opuso.

