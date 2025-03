Quién es Stéphane Blázquez, el joven de Delicias que se codea con las estrellas del fútbol

Colaborar con varias de las estrellas más importantes del mundo del fútbol es la oportunidad que Fútbol Emotion ha brindado a sus creadores de contenido. Leyendas y jóvenes promesas como Griezmann, Lamine Yamal o el balón de oro Luka Modrić, reconocidos a nivel mundial, son algunos de los cracs que han pasado por Fútbol Emotion, la empresa zaragozana distribuidora de material deportivo especializado y líder del sector en España y Portugal.

Stéphane Blázquez es un joven zaragozano de 24 años que, junto a otro compañero, crea contenido para el canal de YouTube de Fútbol Emotion y sus redes sociales. Tras acabar sus estudios de gestión de organizaciones deportivas en Lyon, empezó en el departamento de atención al cliente de la empresa aragonesa: "Se abrió una vacante para llevar las redes sociales en francés y me dieron la oportunidad", explica.

Stéphane Blázquez en una review de botas de fútbol / Fútbol Emotion

Presentes en España, Francia e Italia

En octubre de 2022, Stéphane empezó a generar contenido únicamente en francés. Ahora, se reparte los vídeos con su compañero, haciendo contenido para tres mercados: Italia, Francia y España. El fútbol, comenta, ha sido siempre su mayor pasión: "Sigo jugando al fútbol. Este año en La puebla de Alfindén, en Regional Preferente. Creo que es fundamental para el trabajo que hago".

"Mientras siga jugando al fútbol me veo creando contenido. Tengo 24 años: aún tengo bastante margen", indica Stéphane. No obstante, según cuenta, le gustaría seguir ligado al mundo del deporte mucho tiempo después: "Me gustaría seguir haciendo algo relacionado con el fútbol. Me gusta estar detrás de cámaras y el desarrollo del producto".

“Mi padre es el mayor zaragocista del mundo”

La persona a quien Stéphane debe este sentimiento por el deporte es a su padre: "Él me ha inculcado la cultura del deporte. Los he practicado casi todos. Cada deporte te aporta una cosa distinta". Y no solo le agradece a él la pasión por el deporte en general, sino que el equipo del que Stéphane es seguidor desde pequeño es también herencia suya: "Mi padre es el mayor zaragocista del mundo. Siempre veíamos los partidos juntos".

Stéphane Blázquez controlando el balón en el aire / Fútbol Emotion

Stéphane se crió en el barrio de Delicias de Zaragoza, jugando en las categorías inferiores del club Hernán Cortés: "Soy mañico, mañico. Siempre me ha gustado Zaragoza. Es la ciudad perfecta. Cuando te vas fuera valoras lo que tienes en casa". Tal y como explica, todavía se sorprende con el alcance que ha tenido su trabajo: "He grabado con Nico Williams, con Cubarsí, con Koundé… No esperas que te pueda llegar una oportunidad así".

Jugando ante 20 000 personas

Respecto a la mayor oportunidad que le ha brindado este trabajo, Stéphane recuerda con especial entusiasmo la experiencia de jugar en el evento de fútbol organizado por TheGrefg: "Era inconcebible. En octubre empiezo a crear contenido y en noviembre estoy jugando el mundial de youtubers en el Benito Villamarín, delante de 20 000 personas. Es lo más cerca que voy a estar de sentirme futbolista profesional".

Pese a todas estas experiencias únicas que Stéphane ha podido disfrutar gracias a Fútbol Emotion, comenta que es un trabajo con ciertas exigencias: "Es estresante estar todo el día viajando de aquí para allá. No tienes estabilidad". Aun así, está enormemente agradecido de poder trabajar con lo que le apasiona. "Con ciertas marcas hay que tener un trato especial. Quieren proteger mucho a los futbolistas. Luego descubres que son gente como tú y como yo", añade.

Stéphane Blázquez con Jules Koundé / Fútbol Emotion

Gestión de la tienda del Real Zaragoza

La empresa aragonesa, como es lógico teniendo en cuenta su ciudad de procedencia, no solo ha colaborado con jugadores internaciones de equipos de Primera división, sino que ha trabajado en muchas ocasiones con el Real Zaragoza. "Con el Zaragoza también colaboramos mucho. Fútbol Emotion gestiona la tienda de calle Alfonso. Todo el ‘ecommerce’ por así decirlo", explica. "También hemos grabado en la Romareda. Pisar ese césped es el sueño de todo zaragocista".

Stéphane Blázquez en La Romareda / Fútbol Emotion

Tanto Stéphane Blázquez como el equipo de Fútbol Emotion siguen pensando en nuevos proyectos relacionados con el mundo del fútbol y con su especialidad: el material deportivo. Según comenta el joven zaragozano, ya trabajan en una idea para la Copa Mundial que se celebrará el año que viene en el continente americano: "Ahora vamos a preparar un documental para el Mundial de 2026. No te puedo decir mucho más".

