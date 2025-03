Las piscinas de La Almozara, más cerca: Zaragoza aprueba convertir el suelo para equipamiento público en privado

El proyecto de las piscinas de La Almozara ha dado este lunes un nuevo paso para ser realidad tras años estancado. Y es que la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la modificación aislada del PGOU (Plan General Urbano) para convertir los suelos públicos donde se ubicará el futuro equipamiento deportivo en privados. Una fórmula jurídica que ya se ha empleado recientemente para licitar el Centro Deportivo Municipal Sur, por la cual el consistorio cede el derecho de superficie a un inversor privado durante 75 años para que explote sus usos.

Esta fue la solución tomada para desbloquear un proyecto que llevaba cuatro años estancado, tal y como avanzó este diario a principios de febrero, y que ahora da su primer paso, antes de comenzar el proceso de licitación y adjudicación que la alcaldesa, Natalia Chueca, quiere tener resuelto a finales de este 2025. Con todo, la solución no ha convencido a la oposición de izquierdas en el consistorio, con el PSOE y ZeC lanzando sendas críticas y votando en contra de la modificación aislada del PGOU, que ha salido adelante igualmente con los votos favorables de PP y Vox.

"Una vez más, estamos cediendo suelos públicos para una iniciativa privada. Los vecinos demandan una piscina pública, no este gran centro que es de ciudad, no de barrio", ha espetado Suso Domínguez, concejal de ZeC. Minutos después, Horacio Royo (PSOE) ha cargado contra un modelo que, dice, es "fallido" y que le deja "muchas dudas", como ya ha sucedido en el CDM Sur o en La Romareda, además de contar con la "oposición de los vecinos". Royo también ha alertado de que "solo hay que comparar" los precios de un equipamiento privado con uno público.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha querido rebatir todos estos argumentos y ha sido especialmente duro con el PSOE, mostrando su "sorpresa". "Llama la atención que critiquen la colaboración público-privada, que es la que alimenta las políticas europeas y es la hoja de ruta de varios ministerios del Gobierno", ha reseñado Serrano, que después ha recordado también que el PSOE usó esta fórmula en Duquesa Villahermosa.

Respecto al resto de críticas, el concejal de Urbanismo ha subrayado que los suelos van a seguir siendo "de titulación pública" y que revertirán al ayuntamiento cuando acabe la concesión. "Solo cambia la fórmula jurídica de explotación", ha señalado, tras reconocer que en la anterior ocasión "fracasaron". "Tuvimos mala suerte, por el momento en el que fue, tras haber adjudicado el contrato", ha rememorado Serrano. En referencia a los precios, ha defendido que "no serán distintos" a los de cualquier equipamiento público, y también ha negado que los vecinos no quieran este proyecto: "No quieren unas piscinas humildes, modestas e ínfimas, ese argumento de la izquierda no es cierto. Merecen el mismo equipamiento que los que hay en el resto de la ciudad".