Primer día de las nuevas circulares en Zaragoza: del "a mí me va perfecto" al "es una putada"

Las primeras veces casi nunca son perfectas. El estreno, este lunes, de las líneas circulares Ci3 y Ci4 de Zaragoza ha servido como prueba de fuego para dos recorridos que aspiran a mover a unas 25.000 personas todos los días y que sirven como fase 0 de la futura reorganización de los trayectos que llegará en 2027 cuando entre en vigor el nuevo contrato del servicio del autobús urbano de Zaragoza. Y como cabía esperar, no todo ha salido a pedir de boca.

EL PERIÓDICO se ha subido a uno de los buses que hacen el nuevo recorrido, concretamente el Ci3. A las 11.00 horas en la parada del paseo Echegaray, a la altura de la sede de Cáritas, el bus ha llegado con 7 minutos de retraso con respecto a las frecuencias anunciadas por el ayuntamiento. Al subir, el debate estaba servido a pesar de la escasa afluencia de viajeros a esas horas. "Esto no vale para nada", se quejaba una mujer. "Pues a nosotros nos viene perfecto", respondía otro hombre.

Y es que hay argumentos para todos los gustos. "Somos de La Química y venimos aquí a Rebolería. Antes teníamos que coger dos autobuses y ahora con uno nos vale y nos lleva donde queremos, así que por nosotros muy bien", añadía este último señor. "Pues a usted le irá muy bien, pero a mí no me parece bien. El 24 era el autobús que más viajeros llevaba. Si algo funcionaba, ¿para qué lo quitan? Mira como vamos ahora, solos. No lo coge nadie", respondía la otra señora, no dispuesta a conceder ni un día de gracia a las nuevas líneas. "A ver cuánto dura esto, pero vamos...", dudaba la mujer en la crítica, antes de lanzar una serie de improperios contra los responsables municipales.

En las nuevas circulares se ha subido mucha gente "por probar". Jubilados con tiempo libre que han dedicado su mañana "a ver el nuevo recorrido". "No me queda claro si me viene bien o no así que hoy que no tengo mucho que hacer me subo para aprenderme la ruta y si lo necesito un día ya sé si me va bien o no", contaba un hombre en las Delicias.

Las dudas y preguntas a los conductores han sido habituales a lo largo de toda la jornada. "¿Este para ahora en Corona de Aragón?". "Sí", respondía el chófer después de repasar la ruta mentalmente. Desde Echegaray hacia Las Fuentes, el Ci3 trasnportaba viajeros habituados al 24 y a los que los cambios apenas les influyen en nada, ya que en esta esquina de la ciudad, la sustitución de una línea por otra no ha supuesto una modificación del recorrido.

"A mí me va bien. Voy a Compromiso de Caspe. Antes cogía el 24 y ahora cogeré este (el Ci3), pero la ruta para mí es la misma", explicaba otro usuario, Miguel Ángel Fuentes. La diferencia, decía bien informado, es que este nuevo circular ya no llegará hasta Valdefierro como sí hacía el ya extinto 24. "Pero vamos, yo no iba nunca a Valdefierro", añadía el señor. A cambio, eso sí, los vecinos de Las Fuentes han ganado conexiones con la Estación Delicias. "Eso sí que nos puede venir bien alguna vez", opinaba.

Antonio Lear también probaba hoy la nueva ruta del Ci3. "Igual me da que se llame 24 que Circular, en teoría hace el mismo recorrido. El Ci4 no me queda muy claro cómo va, pero entiendo que también me irá bien", explicaba. Este señor vive en Las Fuentes a la altura del puente de la Unión y haber ganado la conexión con la Estación Delicias también le supone una ventaja.

"Nos han hecho una putada"

Estas opiniones han sido las más habituales, pero también había vecinos de Las Fuentes críticos con los cambios. "Nos han hecho una putada. Mi hija vive en Valdefierro y hemos perdido la conexión directa hasta allá. Va a ser un lío ahora", lamentaba otro usuario. Otro hombre, Santiago García, sin embargo, creía que el cambio es para mejor.

"Puede que nos volvamos un poco locos al principio, pero el 24 tardaba más de una hora en llegar hasta Valdefierro. Es mejor que no haya una conexión directa porque, aunque haya que hacer transbordo, tardas menos, pero habrá a quien le parezca molesto tener que bajarse del bus para coger otro, claro, pero a mí me parece bien que lo hayan partido", decía. Para ir de Las Fuentes a Valdefierro ahora lo mejor es coger la Ci3, bajarse en Delicias y allí coger el 36 o el 38.

En este sentido, los tiempos del viaje a bordo del Ci3 son similares a los de la 24. Habiendo cogido el bus a las 11.05 en el paseo Echegaray junto al ayuntamiento, a las 11.25 el vehículo ya está transitando la avenida San José. Y cinco minutos después ya estaba en Tenor Fleta. En Las Fuentes, eso sí, el coche se llena y ya sigue así hasta Delicias.

Otro cambio visible en este primer día de estreno ha sido la presencia de maletas, lo que hace indicar que ya hay viajeros que han utilizado las nuevas circulares para llegar hasta la Estación Delicias. Una mujer, Evelin, esperaba al nuevo circular en la parada de Tomás Bretón próxima a la avenida Valencia. Mientras revisaba el mapa informativo colocado por Avanza par informar de la ruta del Ci3, otra pareja le preguntaba. "¿Para ir a la avenida Madrid este va bien?" "Sí", respondía Evelin. Eso sí, hay malas costumbres que a pesar de los cambios no desaparecen. En el poste informativo, por mucho que los usuarios apretaran el botón para que aparecieran los tiempos de llegada, el único mensaje que recibían era: "Avanza. Lunes, 17 de marzo". "Yo que lo uso para ir a Delicias me va bien igual, para los que lo usaran para ir a Valdefierro entiendo que es una putada", añadía Evelin.

La Ci4, como la Ci3, también ha puesto en funcionamiento nuevas conexiones entre barrios de Zaragoza que hasta ahora no estaban unidos. Como novedad, este trayecto sale de Las Fuentes por el puente Giménez Abad y llega hasta Vadorrey y el Barrio Jesús para recorrer la ribera por la margen izquierda del Ebro. Después cruza hasta La Almozara llega a la estación y, una vez en Delicias, se incorpora al recorrido que ya hacía la 24 de camino, de nuevo, hacia Las Fuentes.