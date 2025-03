Las brigadas de Infraestructuras de Zaragoza anuncian movilizaciones contra la falta de personal: "Derivan el trabajo a empresas privadas"

La plantilla municipal de la brigada del Servicio de Conservación de Infraestructuras junto a toda la representación sindical del Ayuntamiento de Zaragoza han denunciado este miércoles que la falta de personal está afectando a la reparación de la red de agua potable.

El colectivo denuncia que la situación "es insostenible". La falta de personal está derivando en que la reparación de las tuberías de agua potable estén siendo arregladas por empresas privadas, "con un sobrecoste a las arcas municipales de entre 6.000€ a 9.000€ por 'tajo'”. Desde diciembre, en tres meses, esto ha supuesto "unos 100.000€ gastados innecesariamente". "Este sobrecoste para la ciudadanía es inasumible", opinan todos los sindicatos.

"Pagar más por un peor servicio

“Se dan casos absurdos como que la negativa a querer cubrir las bajas laborales del personal municipal suponga derivar el trabajo a la empresa privada”, afirma la representación sindical. Pese a los numerosos intentos de reunión con el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Victor Serrano, la representación sindical "no ha sido atendida, no ha sido escuchada y el problema no se resuelve".

"Hemos de recordar que el personal municipal de Infraestructuras son especialistas en reparación de tuberías, motivo por el cual son más rápidos, eficaces y eficientes, restableciendo el servicio de agua potable que empresas que se dedican a múltiples tareas y carecen de dicha especialización". La plantilla del servicio de Infraestructuras, junto a toda representación sindical municipal y en defensa de la ciudadanía, "se ve obligada a movilizarse para exigir una solución inmediata a esta problemática". "No podemos permitir que la ciudadanía pague más por un peor servicio".