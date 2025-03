El Gobierno de Chueca no revela sus previsiones sobre el futuro y renovado Parque de Atracciones

La oposición en bloque ha exigido este martes al Gobierno municipal de Natalia Chueca que haga público el informe económico-financiero sobre el que se sustentará el proyecto del futuro y renovado Parque de Atracciones de Zaragoza. Sin embargo, a pesar de la insistencia de PSOE y ZeC, a la que se ha unido Vox, socio preferente del PP, la respuesta del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, ha sido negativa.

"¿Nos trae a todos los grupos una copia de ese informe?", le ha preguntado la concejala socialista Ros Cihuelo. "No", ha respondido Ruiz de Temiño nada más comenzar una comparecencia solicitada por el PSOE. Según han recordado los partidos de la izquierda, el Gobierno municipal adjudicó el pasado 2 de diciembre un contrato para la redacción de ese informe económico-financiero sobre la viabilidad del contrato de gestión del Parque de Atracciones. El adjudicatario contaba con un mes para elaborar este documento y, sin embargo, dos meses después de que haya expirado el plazo, todavía no se ha hecho público este expediente "pagado con dinero público". "Nos ha costado 18.000 euros", ha recordado Cihuelo, quien ha exigido en varias ocasiones tener acceso a esa información para poder cumplir con la labor de control de la oposición.

Ante la negativa, Cihuelo ha anunciado que comparecería tras la comisión de Presidencia en las dependencias en las que, supuestamente, está ese informe. Así lo ha hecho la concejala socialista, pero su intento ha sido en vano. "Esto no puede ser. Es una gamberrada", ha lamentado la concejala. El informe económico-financiero es un documento que debe incluirse en los pliegos de la licitación del nuevo Parque de Atracciones y en el que se justifica la viabilidad de una concesión demanial, una fórmula mediante la cual el ayuntamiento cede la explotación de un recinto a una empresa privada.

Tampoco ha obtenido una respuesta satisfactoria el concejal de ZeC, Suso Domínguez, quien ha preguntado por qué no han hecho público ese informe económico-financiero. "¿Se debe a que la persona encargada de redactarlo no ha cumplido los plazos y no se lo ha entregado? ¿O se debe, si pensamos mal, a que no les gusta su contenido y lo están rehaciendo?", ha criticado.

Domínguez ha recordado que, a pesar de que el Gobierno municipal no ha detallado sus planes sobre el nuevo contrato del Parque de Atracciones, el PP y Vox ya han aprobado inicialmente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para añadir al recinto 14.000 metros cuadrados de los aparcamientos y pinares aledaños. El miedo a que esta ampliación suponga la tala en los Montes de Torrero ha provocado una reacción por parte de la sociedad civil, que se ha organizado bajo el paraguas de la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia.

El concejal de ZeC también se ha mostrado muy crítico con los procedimientos del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, que según consta en un ticket de una comida, se reunió ya con representantes del sector de los parques de atracciones en un momento en el que se están redactando los pliegos del futuro contrato. "¿Qué personas han participado en esas comidas y qué temática se siguió? Una comida a la que asisten posibles interesados en un contrato no es un espacio adecuado para discutir sobre los pliegos. La ley de Contratos del Sector Público recoge un mecanismo para eso y se llama consulta preliminar de mercado. Está perfectamente regulado y es transparente. Así podríamos saber todos de qué se está hablando", ha sentenciado Domínguez.

Por su parte, Ruiz de Temiño, quien no ha agotado su tiempo de la comparecencia, ha explicado que ese informe económico-financiero está sirviendo de base para redactar los pliegos del contrato del Parque de Atracciones, que debe licitarse en breves, puesto que la actual concesión está caducada después de más de 50 años de gestión por parte de la familia Morte.

"La redacción de ese informe fue subcontratada por indicación de la Oficina de Gestión del Espacio Público que es quien está elaborando los pliegos. El objetivo era tener un informe previo redactado por personas con experiencia previa en la gestión de parques de atracciones de forma que sirviera de base en el informe que se incorporará al expediente que elaborarán los técnicos", justificó Ruiz de Temiño, que avanzó que de ese documento que no quiere compartir "se desprende la viabilidad de la concesión demanial". Asimismo, Ruiz de Temiño negó que la modificación del PGOU vaya a suponer una ampliación del recinto del Parque de Atracciones, sino que es "una revisión de los bordes del plan".

Sobre el futuro parque, Ruiz de Temiño se limitó a explicar que va a ser "muy parecido al actual" y que se va a huir de proyectos megalómanos. "Queremos que sea un parque de atracciones de referencia en el plano regional y con un público objetivo familiar", contó.

Desde Vox, si bien han apoyado siempre el plan de ampliación del parque por considerarla "razonable", su portavoz Julio Calvo sí que se unió ayer a la izquierda para pedir que ese informe de viabilidad económico-financiero, "pagado con dinero público", "debe ser de conocimiento para el resto de grupos municipales". "Yo me sumo a esa petición. Es una exigencia inaplazable que no puede irse más allá de esta semana", sentenció.