El Gobierno de Aragón endurece la normativa contra las VTC y los taxistas de Zaragoza desconvocan la manifestación

Los taxistas de Zaragoza no se manifestarán el próximo 27 de marzo. Así lo han dado a conocer este jueves las dos asociaciones principales del sector en la capital aragonesa, en una circular conjunta en la que informan a los trabajadores que la marcha, que preveía recorrer la ciudad desde el Pignatelli -sede de la DGA- hasta el ayuntamiento, ha quedado finalmente cancelada. La decisión llega tan solo una semana después de que los taxistas desconvocaran los paros parciales que habían anunciado para estas dos semanas tras la llegada de Bolt, y su motivación responde a lo mismo, es decir, al compromiso del Gobierno de Aragón de "clarificar" la normativa sobre los VTC para que la Policía Local tenga potestad de inmovilizarlos y llamar a la grúa municipal cuando circulen sin licencia urbana.

Ese primer compromiso verbal, alcanzado la pasada semana entre el sector y la consejería dirigida por Octavio López, ya provocó la desconvocatoria de la huelga, aunque la manifestación se mantuvo a la espera de acontecimientos. Pero este pasado miércoles el Gobierno de Aragón ya firmó la orden por la cual la legislación se actualizará y, una vez se publique en el BOA, los agentes ya contarán con todos los medios a su alcance para acabar con la problemática. Sin ir más lejos, solo en el pasado 2024 la Policía Local multó a unos 600 conductores de VTC, la inmensa mayoría por circular sin la preceptiva licencia urbana.

En cualquier caso, desde el sector del taxi todavía no cantan victoria y siguen a la espera de acontecimientos. En ese sentido, el próximo 10 de abril hay convocada una asamblea ordinaria en la que se analizará el resultado de las primeras semanas de la nueva normativa, sin descartar volver a las calles si no se cumple con lo pactado, aunque ahora ya está blanco sobre negro y rubricado por lo que, entienden, no debería haber más inconvenientes. Además, desde el Ejecutivo siguen avanzando en una ley VTC que termine de ajustar las condiciones en las que estos últimos pueden operar en Zaragoza y Aragón, ya que ahora se rigen por dos normas, una estatal y otra autonómica, del siglo pasado que han quedado desactualizadas.

Con ellas en la mano, los agentes podían sancionar económicamente a los VTC que circularan sin licencia urbana y tenían la posibilidad de "precintar" el coche. Sin embargo, ese término no tiene poso a nivel práctico y jurídico, por lo que la orden que ahora ha firmado la DGA lo cambiará por el verbo "inmovilizar", que sí dará la potestad a la grúa para llevarse los vehículos que incumplan la ley al depósito. Cabe recordar que en Zaragoza, hasta que no se legisle de nuevo, las licencias se rigen por la fórmula del 1/30, es decir, un VTC por cada 30 taxis, y tiene los cupos ya cubiertos. Mientras, el Gobierno de Aragón tiene registradas 259 licencias VTC, 59 de ellas en la capital aragonesa, y no ha concedido ninguna nueva desde 2019.