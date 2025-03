Quién es Conchita, la yaya más viral de Zaragoza: “Me hace mucha ilusión que me reconozcan por la calle ”

Las personas mayores, en muchos casos, se han sentido o se sienten solas la mayor parte del tiempo. Con la llegada de la pandemia, este problema fue visibilizado y, en Zaragoza, Jorge Terreu y Pedro Malo crearon Maximiliana, un móvil diseñado especialmente para personas mayores, donde se puede llamar a los contactos con solo tocar la cara, descolgar llamadas o videollamadas de manera automática y ver la localización de la persona que lo tiene. Además, los familiares pueden configurarlo para controlar todo lo que ellos necesiten o vean necesario.

Conchita es la abuela de uno de los fundadores de Maximiliana. Fue una de las primeras personas que entró en la empresa para ayudar a su nieto, "me pidieron hacer vídeos de guisos mientras hablaba de Maximiliana y todo empezó con una sopa de ajo", relata. Ahora, con 84 años, lleva unos años siendo la Community Manager de la empresa apareciendo como la cara visible de la misma. Mucha gente ya la reconoce por la calle con el nombre de Maximiliana, aunque su nombre sea Conchita. “Me da mucha ilusión que me reconozcan por la calle. En un viaje que me regalaron para ir a Sevilla con mi marido, mientras andábamos por Triana me reconocieron algunas personas por los vídeos que he ido haciendo”, comenta Conchita.

El principio, como en todo lo que se hace en la vida, cuesta un poco más, aunque, para Conchita fue relativamente sencillo, “al principio poníamos el móvil delante y yo decía ‘acordaros todos del móvil Maximiliana el que lo hace todo solo’, parecía una charlatana, pero como eso era positiva para muchas personas, lo hacía con ilusión”, agrega. A raíz de allí fue cogiendo fama llegando a los 186.300 seguidores en TikTok y los 75.100 seguidores en Instagram que tiene ahora mismo en redes.

Además, varios videos se le han hecho muy virales, destacando uno en el que realizaba unas croquetas de jamón, “El que más me ha llenado de satisfacción es uno en el que hice croquetas que lo vieron millones de personas. Eran croquetas de jamón que me enseñó a hacer mi abuela”, argumenta orgullosa por lo conseguido.

Conchita en su casa / Carla Greenwood

Conchita realiza todo tipos de vídeos, desde recetas explicadas de manera sencilla para que todos los púbicos la entiendan hasta trucos que pueden servir en el día a día de todo el mundo. “Una vez me paró un chico de 20 años para decirme que le encantan mis recetas porque son sencillas y como se acababa de independizar les servían mucho. Me hace mucha ilusión estas cosas”, finaliza.

Las ideas, más del 80% propias

Lo más sorprendente, ya no solo es la variedad de recetas que atesora Conchita, sino la cantidad de trucos que tiene y realiza en la cuenta de Instagram de Maximiliana, ya que la mayor cantidad de ideas vienen de ella misma. “Yo desde que era pequeña me encanta observar, apuntar cosas, tengo libretas con 3.000 frases. Para tener tantas ideas es como cuando se bebe vino. Si bebes mucho, sin control y sin asimilarlo, te emborrachas, en cambio, si te tomas una copa, y la saboreas, se te queda y la asimilas”, explica Conchita.

Todo este trabajo lleva su recompensa. Maximiliana ya opera en más de 10 países distintos y la utilizan más de 3.000 personas mayores y 10.000 familiares lo que la hace pionera y líder en un nicho de mercado que, hasta hace unos años, estaba totalmente desangelado. “Yo, este trabajo, lo hago con mucha ilusión por dos motivos: ayudo a las personas mayores e incluso a las personas jóvenes y porque el negocio de Jorge y de mi nieto va prosperando, qué más puedo pedir, estoy encantada”.

