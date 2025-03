Una fuga de agua y un socabón mantienen en vela a los vecinos de La Cartuja durante la noche

Noche intranquila para los vecinos de la calle 14 de Septiembre del barrio rural de La Cartuja Baja en Zaragoza. A las 2.00 de la madrugada, los vecinos alertaron a los responsables municipales de un ruido que parecía indicar que había una llave de agua debajo de una arqueta que no cerraba bien y por donde se estaba produciendo una fuga de la red de abastecimiento. En ese momento se procedió a cortar el suministro, pero la cosa no quedó ahí.

Todo ha ocurrido a la altura del número 25 de esta calle, donde hay un bar, un velador y una zona ajardinada. Una vez se cortó el agua por la noche, los vecinos volvieron a descansar hasta que otro residente reparó en que uno de los pinos de la vía se había incluinado hasta casi colisionar con el edificio, por lo que se volvió a dar aviso a los bomberos, que acudieron hasta el lugar.

"Parece que la fuga de agua había reblandecido el terreno y que el árbol ha cedido o algo así por lo que los bomberos han tenido que volver a eso de las 6.00 o 7.00 de la mañana. A las 9.00 ya han acudido las brigadas del ayuntamiento y han estado aquí picando para ver que había pasado y es cuando se han encontrado un agujero debajo del árbol. Esperamos que a lo largo del día se recupere el suministro", ha explicado a este diario el alcalde de La Cartuja Baja, José María Lasaosa. No obstante, esta sima no ha provocado daños estructurales en los edificios colindantes.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza insisten en que, tras las revisiones realizadas a lo largo de esta mañana, no se han detectado afecciones en las columnas que sujetan los bloques de viviendas situados justo donde se ha provocado el socabón. No obstante, matizan desde el consistorio, parece ser que la fuga de agua no está relacionada con la aparición de este agujero en el suelo. Se trata de una calle, explican, donde ya han aparecido simas anteriormente y será responsabilidad de las comunidades de vecinos sufragar las reparaciones necesarias y el rellenado del boquete. Se espera que antes de la tarde vuelva el agua y la luz.