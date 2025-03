La intrahistoria detrás de la plataforma Zaragoza no se vende: "¿De verdad no nos vais a escuchar?"

"Sales a la calle a decir lo que piensas y ya te tachan de extrema izquierda. Pero si hemos salido más de 10.000 personas, ¿de verdad no nos vais a escuchar? Supongo que lo harán cuando, por cálculos políticos, no les quede más remedio". Son las contundentes declaraciones de Josán Pérez, uno de los portavoces de la recién creada plataforma vecinal Zaragoza no se vende, que en solo un mes de vida ya aglutina a 40 colectivos de todo tipo y que recogió las firmas de más de 60 para acompañar la multitudinaria manifestación celebrada este pasado domingo en Zaragoza. Más allá de la guerra de cifras -la Policía Nacional habla de 2.500 asistentes-, el peso cualitativo de la protesta fue importante, bajo una premisa que Pérez resume de forma clara: "Si cada asociación va en solitario, no tiene nada que hacer". Pero, ¿cómo nació este colectivo?

El germen, la idea inicial, apareció a principios de año, procedente de uno de los barrios más combativos de la ciudad, Torrero, donde la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia clamaba contra la ampliación del Parque de Atracciones y sus posibles consecuencias medioambientales. "Nació entonces y el 19 de febrero celebramos la primera asamblea. Somos ya 40 colectivos, pero tras la manifestación esperamos que se sumen muchos más", anticipa el portavoz, que reivindica en todo momento el trabajo "colectivo" y la "transversalidad" de la plataforma. "Empezamos desde los Pinares de Venecia, pero ni mucho menos somos los protagonistas", dice Josán Pérez.

Y es que, en su opinión, la unión hace la fuerza. No solo en términos numéricos, sino en todo lo que implica emprender una lucha en solitario. "Lo hemos visto con La Torre Outlet. Llevan años de juicios y sí, les han dado la razón, pero al final te quedas igual. Y el peso económico de estos litigios es importante", explica el portavoz vecinal, que enumera una serie de casos actuales que podrían seguir el mismo camino que el centro comercial de Pikolín. "Está el caso de los Pinares, pero también otro muy distinto como el de Vía Hispanidad. Tenemos que recorrer un camino común, aunque manteniendo las particularidades de cada caso", argumenta Pérez.

En ese sentido, todas las "luchas" que la plataforma prevé emprender viran sobre tres ejes fundamentales. El primero, el modelo de ciudad, ya que desde Zaragoza no se vende son muy críticos con las políticas del PP. El segundo tiene que ver con el "déficit democrático" en materia de participación, ya que consideran que las propuestas vecinales no son tenidas en cuenta. Y el tercero y último, muy relacionado con el germen de la plataforma, tiene que ver con el ecologismo. "Es una base importante y transversal. Lo estamos viendo con el Bosque de los Zaragozanos, que no deja de ser un greenwashing, una suerte de lavado de cara verde", sentencia el representante.

El futuro

En cuanto al futuro, la adhesión de otros colectivos vecinales, sociales y culturales de la ciudad será solo el "primer paso". "Si siguen sin atendernos, saldremos otra vez a las calles. Y otra. Y otra. Las que hagan falta", señala Pérez, que asegura que seguirán dando la "pelea democrática" el "tiempo que haga falta".

En imágenes | Así ha transcurrido la manifestación 'Zaragoza no se vende' contra la gestión de Natalia Chueca / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Mientras, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, la concejala de Cultura -una de las áreas más criticadas-, Sara Fernández, ha reseñado que desde el Gobierno municipal están "diariamente en contacto" con el tejido social y asociativo de la ciudad. "Escuchamos sus necesidades. Para eso trabajamos y no tenemos ningún problema, porque no hay ningún tema que no debatamos", ha proseguido Fernández, que ha esgrimido que ya existen "suficientes órganos de participación, además de la calle, para escuchar las distintas reivindicaciones", en referencia a la manifestación de este pasado domingo.