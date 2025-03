El triste motivo por el que una conocida cafetería de Zaragoza baja la persiana: "Nos han desahuciado"

Zaragoza atraviesa un momento de contrastes en lo que se refiere a temas de hostelería. Locales de toda la vida y establecimientos que se habían puesto de moda en los últimos años se han visto obligados a tener que bajar la persiana en las últimas semanas por diferentes motivos como la falta de clientela, problemas económicos o jubilaciones.

Desde este pasado 20 de marzo, la cafetería Amazonic Brunch by Gala, situada en el número 26 de la calle Santa Teresa de Jesús en la plaza San Francisco, ha tenido que bajar la persiana tal y como ha relatado la propietaria del establecimiento en un vídeo compartido en el perfil de Instagram del local.

“Hoy, cuando no debo ni un céntimo y estoy al corriente de pago, me enfrento a un triste desahucio que no solo afecta a mi vida sino la de tres familias y a la de mi hija”, comienza comentando Lina Vanesa en un vídeo donde denuncia la situación que está viviendo con su local.

“Este negocio es mucho más que un trabajo. Es el futuro de mi hija y de mis empleados. Tras el retraso del pago en la renta, debido a cobros erróneos de la factura de la luz de más de 2000 euros, se lo comenté a la propietaria”, explica esta mujer colombiana dueña junto a su pareja del local Amazonic Brunch by Gala.

La respuesta de la propietaria del local al problema de Lina fue muy claro y contundente: “Eso es problema tuyo”. Ante esta situación, Lina Vanesa tuvo que priorizar el pago de la luz y regularizar la deuda en plazos establecidos por el juzgado. “A pesar de todo esto, la dueña del local no notificó a su abogado y la denuncia judicial continuo hacia delante”, argumenta.

Tal y como explica en un vídeo compartido por redes sociales, los dueños de Amazonic Brunch by Gala recibieron un burofax donde les indicaban que todo estaba al corriente y que no volviera a suceder. A pesar de haber tramitado todos los pagos, el abogado de la propietaria del local, cabe resaltar que esta pareja de colombianos estaban de alquiler, no notificó nada al juzgado. “He intentado mil veces hablar con la propietaria, pero siempre me han dicho que no tienen nada que hablar conmigo. A mi abogada le han respondido que el local está un 30% por debajo del valor del mercado”, comenta con rabia y resignación.

“Este local lo encontré abandonado, sin licencia y sin aire acondicionado. He presentado tres recursos y todos están rechazados sin justificación alguna como si hubiera algo más detrás. El sistema que debería protegernos está favoreciendo a aquellos que no actúan con justicia”, continúa argumentando. La dueña de Amazonic Brunch by Gala, que tuvo que cerrar su negocio este pasado 20 de agosto, zanja el vídeo con un “lo he perdido absolutamente todo”.