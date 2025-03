Últimos retoques a las nuevas líneas del bus de Zaragoza: cambios en la 30 y la 40 y refuerzo en hora punta para la 38

El Ayuntamiento de Zaragoza está terminando de perfilar las nuevas rutas que tendrá el bus urbano con la nueva contrata, que está a punto de salir a licitación y que entrará en vigor, previsiblemente, a partir de 2027. En ese sentido, el pasado febrero los responsables de Movilidad, área dirigida por la concejala popular Tatiana Gaudes, dieron a conocer en el Consejo de Ciudad los trazados que los técnicos habían elaborado, aunque abiertos a las sugerencias que los distintos barrios quisiesen hacer. En esa línea se ha trabajado durante el último mes y, a la espera de las últimas reuniones con los diferentes distritos, la previsión del consistorio es sacar ya a licitación los nuevos pliegos durante el próximo mes de abril.

Entre esos retoques, dos ya se dieron a conocer este lunes, tras las reuniones mantenidas con las juntas de distrito de Santa Isabel y Torrero, que afectan esencialmente a las líneas 32 y 33. También se han acordado ligeras modificaciones en la 51 y los últimos cambios se cerrarán entre esta semana y principios de la próxima, referidos especialmente a las rutas de la 30, que va desde Las Fuentes hasta el centro, y de la 40, que tendrá un cambio de última hora para satisfacer una de las reivindicaciones históricas de los vecinos de San José norte, que tendrán una conexión más directa con su centro de salud de referencia.

Por partes. En primer lugar, este martes tuvo lugar la reunión de la junta de Las Fuentes en la que, entre otras cuestiones, se ha abordado el futuro de la 30, una de las líneas más usadas del barrio y que, en el planteamiento inicial de los técnicos de Movilidad, iba a cambiar su sentido y ampliar su recorrido por el Casco Histórico. Esta opción no gustó entre los vecinos, que denunciaban que se iba a solapar con la línea 22, y así se lo trasladaron a Gaudes y a su equipo, que hace una semana optó por ofrecer dos alternativas, dejando el futuro de este bus en manos de la junta de Las Fuentes.

Finalmente, los vecinos han optado por un recorrido que mantendrá el sentido actual de circulación, llegando al centro por Constitución y regresando al barrio por el Coso Bajo. Esta decisión todavía debe ser ratificada a lo largo del día, para que opinen quienes no pudieron asistir a la reunión de ayer. Así las cosas, el recorrido se ampliará en algo más de medio kilómetro y, como puntos negativos, empeorarán las frecuencias y se perderá conectividad con el 38, ya que se obviará la plaza San Miguel. Como pros, se mantendrá la conexión con la plaza España y se ganará en conectividad con el 40. La otra opción, descartada en principio, consiste en ir hasta plaza Aragón por Constitución y, después, volver a Las Fuentes por el mismo lugar.

Refuerzo a la 38 y cambios en la 40

En cualquier caso, los primeros cambios de la nueva contrata ya se han puesto de manifiesto con la creación de las dos circulares Ci3 y Ci4, que han supuesto la desaparición de la línea 24, que ya no llegará hasta Valdefierro. Para compensar al barrio, se amplió el recorrido de la 38 y se modificó la 36, aunque los vecinos no han quedado satisfechos en los primeros días. Es por ello que han organizado una asamblea vecinal, este mismo martes, en la que piden que el ayuntamiento "cumpla con lo pactado", sobre todo respecto a las frecuencias.

En respuesta, el consistorio llama a la calma, ya que se trata solo de la avanzadilla del nuevo bus urbano de Zaragoza y es una prueba piloto susceptible a mejoras. Tanto es así que, desde esta semana, el consistorio ha reforzado con un vehículo extra el recorrido de la 38 en hora punta, donde se produce la mayor concentración de gente. Asimismo, a finales de esta semana o principios de la próxima la 36 ya podrá hacer su nueva ruta, que estaba pendiente de una pequeña intervención de Infraestructuras que ya está a punto.

Zaragoza estrena dos nuevas líneas de bus circulares / Miguel Ángel Gracia

Mientras, la última reunión entre Movilidad y una junta de distrito tendrá lugar el próximo lunes, 31 de marzo, en San José. Ahí se comunicará a los vecinos, que tendrán la última palabra, la opción de atender a una de sus demandas más solicitadas históricamente. Según ha podido saber este diario, la oferta del ayuntamiento consistirá en modificar ligeramente el trazado de la línea 40 (San José - plaza Aragón) para que los vecinos de la parte norte, la más histórica del barrio, ganen en conectividad con el centro de salud Canal Imperial, ubicado en el paseo Colón.

Torrero y Santa Isabel

Por otra parte, los cambios anunciados en Santa Isabel y Torrero han tenido una recepción, por lo general, positiva en ambos distritos. En el primer caso, se atiende la demanda exigida por los vecinos de Santa Isabel, que pedían mantener el recorrido actual de la línea 32, que llega hasta Independencia y que, hasta ahora, era provisional debido a las obras en César Augusto. En este caso solo se hará un retoque administrativo para que esa provisionalidad pase a ser definitiva.

En Torrero, la 33 no llegará finalmente hasta el Cementerio y se quedará en los Pinares de Venecia. Este cambio iba a suponer elevar la dotación de buses de 15 a 19 en la línea, aunque con esta reducción finalmente pasará a tener 16. Los otros tres buses se redistribuirán: uno será para salvar la C1, que recorre el camposanto y que iba a desaparecer en principio; el segundo servirá para reforzar la C4, que ahora llegará hasta el intercambiador de Carlos V (e incluso algún vecino solicitó que no llegase hasta Puerto Venecia en los laborables para mejorar su frecuencia, aunque por el momento esta opción no está sobre la mesa). Respecto al tercer bus que finalmente no reforzará la 33 todavía no se ha tomado una decisión.

