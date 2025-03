Desencuentro en el pleno por la entrada de Vox al consejo de administración de la Nueva Romareda

Un día después de que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunciara que el portavoz de Vox en el consistorio entrará a formar parte del consejo de administración de la Nueva Romareda -sustituyendo a Víctor Serrano-, el PSOE ha intentado lo propio, pero sin éxito.

Lo ha hecho en el pleno, a golpe de moción, pero el pleno ha rechazado, con el voto en contra del PP, la abstención de VOX y el apoyo del PSOE y ZeC, la moción de los socialistas en la que se instaba al Gobierno de la ciudad a iniciar los trámites para proceder al nombramiento de un miembro de la oposición en el consejo de administración de la sociedad Nueva Romareda.

Con esta moción, el PSOE ha querido criticar el acuerdo alcanzado este miércoles entre la alcaldesa y Julio Calvo, por el que un concejal este grupo sustituirá al consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano en este órgano de la sociedad vinculada a la construcción del nuevo estadio de fútbol.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha calificado de "barbaridad" que se tomara esta decisión sin pasar por la junta de portavoces del ayuntamiento y ha cuestionado que Vox sea un grupo de la oposición porque "son lo mismo que el PP".

Ranera ha exigido que se cumpla el reglamento que dice que será este órgano el que decidirá la distribución de sus miembros en las sociedades y así se hizo al inicio del mandato en función de la representatividad.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha criticado la presencia de Vox porque "no garantiza la transparencia ni tener información porque se ponen del lado del PP desde los presupuestos a la exención de impuestos".

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha avanzado la abstención porque tras el anuncio de que se incorporan al consejo de administración de la sociedad Nueva Romareda, la moción "carece de sentido y lo sensato habría sido retirarla", ha opinado.

Democrático

Calvo le ha respondido al PSOE que este nombramiento no tiene por qué llevarse a la junta de portavoces y ha afeado a los socialista que "pierden el tiempo en menudeces cuando incumplen de forma flagrante la Constitución". Además, ha recordado que Ranera propuso el pasado mes de noviembre durante el debate de una enmienda 'in voce' que fuera Vox quien entrara en el consejo de administración.

El concejal municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha replicado a Ranera que la transparencia tiene que ver con la credibilidad y en el caso del PSOE "es dudosa porque ha votado a favor y en contra según sus intereses".

Víctor Serrano ha dicho que el PSOE del ayuntamiento "que defiende los intereses de Sánchez supondrá que seguirá en frente del Gobierno de la ciudad". "Es una pena que sea la voz de Pilar Alegría en el ayuntamiento", ha apostillado.

Ranera ha contestado que su petición es que la decisión pase por los órganos democráticos porque el resultado que salga de la votación en la Junta de Portavoces lo acepta. "Yo entiendo la democracia", ha zanjado.

Transparencia

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha intervenido al final para criticar que la ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, diga "sin complejos" que no presentan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para "no hacer perder el tiempo", al tiempo que la portavoz del PSOE, Lola Ranera, "le echa en cara" a la alcaldesa que "no le haga perder el tiempo para hacer algo que había pedido en noviembre, que era que entrase VOX en La Romareda".

"No sean tan incoherentes" ha instado Chueca para pedir al PSOE que presenten los PGE porque han prorrogado los de 2023. "No chillen ni reclamen porque más transparencia que hay en esta institución no la encontrarán. Ojalá la tuviéramos en el Gobierno de España".