LaLiga acordó verbalmente con el Real Zaragoza no fijar partidos en lunes por las obras de La Romareda

La programación del partido de la pasada jornada ante el Córdoba en lunes ha causado sorpresa en el Real Zaragoza, que contaba con el compromiso verbal de LaLiga de no fijar partidos en La Romareda el primer día de la semana. Así se lo había solicitado, a comienzos de temporada, el propio club aragonés para no perder un día entero de obras. Esa petición, realizada al mismo tiempo que la de jugar fuera de casa los tres primeros encuentros del curso, fue, en principio, estimada por LaLiga, que se comprometió verbalmente a no fijar partidos en lunes en La Romareda, si bien ese compromiso no era inamovible.

De hecho, no se habían programado encuentros en el estadio municipal en lunes a lo largo de todo el curso y el equipo aragonés solo jugó ese día de la semana en Cartagena (jornada 2). LaLiga respetaba la solicitud del Zaragoza hasta que, por sorpresa, fijó para el pasado lunes el encuentro frente al Córdoba. En el seno de la entidad se confía en que se trate de una excepción motivada por algún tipo de encaje necesario para cuadrar transmisiones televisivas y que aquel acuerdo se mantenga para que La Romareda no vuelva a albergar un partido en lunes.

No se tratará, además, de la única petición que irá en esa línea para las próximas temporadas. Según ha podido saber este diario, la intención de todos los implicados en la sociedad Nueva Romareda -es decir, club, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón- es evitar en la medida de lo posible que se disputen encuentros entre semana, aunque la motivación será distinta. Y es que, como ya es sabido, el Real Zaragoza se va a mudar, mínimo, las dos próximas ligas al estadio modular del Parking Norte de la Expo, en estos momentos en construcción.

En la 'mini Romareda', la problemática no residirá en ningún caso en nada relacionado con obras, ya que una vez esté operativa, en principio a partir de junio, ya no será necesario acometer más intervenciones. La preocupación vendrá por la movilidad. Cabe recordar que el estadio provisional tendrá capacidad para algo más de 20.000 espectadores, en un entorno que no está acostumbrado a absorber tal volumen de gente.

Saturación entre semana

En este punto, los técnicos municipales son plenamente conscientes de que, durante los fines de semana, no habrá mayor problema en redistribuir los autobuses de la ciudad y dotar al Parking Norte de los vehículos necesarios. Algo que no será así, por ejemplo, un lunes, cuando Zaragoza está mucho más saturada y, para más inri, hay mucha más actividad en esta parte del Actur. Sin ir más lejos, a apenas unos metros está el campus universitario Río Ebro, que se suma a otras cuestiones lógicas como el mayor volumen de vehículos privados que hay en la zona entre semana en comparación con el sábado o el domingo.

En cualquier caso, desde el consistorio siguen trabajando en elaborar los planes de movilidad pertinentes para solventar esta problemática sobrevenida de la mejor manera posible. Este es otro de los motivos por los cuales, como ya adelantó en diciembre este periódico, será clave probar la respuesta del estadio modular antes de que comience la próxima temporada en agosto. Será a través de amistosos, de diferente entidad, y el primero ya está confirmado, siempre y cuando se cumpla con los plazos de las obras.

Si esto sucede, la selección absoluta femenina disputará un partido a finales de junio, en la que será su última prueba antes de viajar a Suiza para disputar la Eurocopa en julio. Para ello, no solo deberá existir el visto bueno de todos los servicios municipales, sino que los organismos futbolísticos (UEFA y FIFA) deberán dar el ok a un partido internacional en una estructura 100% temporal. Una característica inédita hasta ahora en el fútbol europeo, aunque sí es habitual en continentes como Norteamérica.