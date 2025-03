La 'mini Romareda' ya luce tres gradas y los primeros asientos en el Gol Norte

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la mini Romareda del Parking Norte de la Expo sigue con los plazos establecidos y comienza a dejarse ver. Esta semana se han cumplido, de hecho, tres nuevos hitos. El primero, el más destacado, es la colocación de los primeros asientos, que ya se pueden observar desde las inmediaciones de la zona. Están situados en el que será el Gol Norte, grada que en La Romareda alberga el Gol de Pie, principal fuente de animación en los partidos del Real Zaragoza, pero que en este estadio modular no se ubicará ahí, sino en el fondo sur.

Precisamente, en este último se ha cumplido el segundo de los hitos. Así, si a mediados de marzo ya se empezó a levantar los graderíos norte y este (el más cercano al tranvía), esta semana ya ha comenzado a levantarse el tercero, el mencionado fondo sur. Una parte del estadio en la que se ubicará, además de los asientos estándar para los abonados, la grada de animación del Real Zaragoza. Conviene matizar que la normativa prohíbe que un campo de fútbol cuente con partes sin asientos ante el riesgo de avalanchas, una legislación que se puso dura tras la tragedia de Heysel en 1985, cuando una final de Copa de Europa entre Liverpool y Juventus acabó con 39 fallecidos por este motivo. Por tanto, habrá butacas, aunque eso no significa que, luego, los aficionados puedan ver todo el partido de pie, como sucede ahora en La Romareda.

De regreso al estadio modular del Actur, el tercer hito que se ha cumplido recientemente es la colocación del primer módulo sobre el que se levantará el edificio anexo al campo en el que irán, entre otras cosas, los vestuarios y la zona hospitality. Los plazos de las obras van, por el momento, según lo previsto. El Real Zaragoza se mudará a partir de agosto y durante dos temporadas al estadio modular, aunque ese plazo, que es de 26 meses, podría prorrogarse hasta un máximo de cinco años, tal y como recoge la licitación. No se espera que se llegue a ese extremo, pero la posibilidad existe por si hubiese cualquier contratiempo en las obras de La Romareda.

Por otro lado, cabe recordar que la mini Romareda tendrá mucha menor capacidad que la del vetusto estadio, unos 20.000 espectadores, por lo que se apostará por una tipología de construcción que dará sensación de verticalidad. Lo que todavía no se ha decidido es la distribución de los abonados, aunque el Real Zaragoza no pierde de vista la excepcionalidad de las dos próximas temporadas, en las que tendrán que idear un plan para que no suceda lo mismo que se vive, por ejemplo, en Barcelona esta temporada, que está registrando porcentajes de asistencia mucho menores en Montjuic que los que habituaba en el Camp Nou.