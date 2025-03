Los vecinos desalojados del Coso no podrán volver a sus casas la semana que viene

Los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, asistidos por los bomberos, han seguido trabajando este viernes en la consolidación del edificio del número 72 de la calle Mayor, en la plaza de La Magdalena. Hoy, ayudados por una grúa con una cesta, han podido contemplar los daños originados en el inmueble más de cerca, así como las lesiones sufridas por el bloque del Coso Bajo número 147, de donde fueron desalojadas una veintena de personas, entre las que había varios menores.

El alcance de los daños sufridos en este último inmueble es mínimo, por lo que el edificio no corre peligro de colapso, aseguran fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, los vecinos todavía no van a poder regresar a sus hogares y tendrán que esperar a que culmine el proceso de estabilización del bloque anexo, el del número 72 de la calle Mayor, que sí que se va a derribar tras ser declarado en estado de ruina inminente.

Esos trabajos de estabilización previos a la demolición son necesarios para poder ejecutar el derribo con seguridad y durarán entre diez y doce días. Las obras comenzaron el miércoles por la tarde y en el día de hoy se han seguido colocando puntales para evitar el colapso de la edificación. Además, asistidos por una grúa, los operarios han eliminado peso de la cubierta del inmueble para facilitar que siga en pie hasta que sea derribado en un proceso que se hará lentamente y que se podrá prolongar hasta tres meses.

Por tanto, los vecinos del número 147 del Coso Bajo no podrán volver a sus casas ni esta semana ni, seguramente, la semana que viene, puesto que si el edificio del número 72 de la calle Mayor colapsa podría arrastrar a la edificación en la que viven.

Según informan fuentes municipales, los trabajos se están llevando a cabo "en todo momento" en colaboración y con el apoyo del personal de Patrimonio y Cultura del Gobierno de Aragón por si en el transcurso de las obras se detectara algún elemento que deba conservarse y que estuviera en altura, de ahí la utilización de la grúa. Entidades patrimonialistas como Apudepa piden no derribar el edificio y tomar las medidas necesarias para su conservación debido a que se trata de un inmueble catalogado por su Interés Arquitectónico en grado B.

Así, las familias del Coso Bajo desajoladas tendrán que esperar para recibir noticias. El jueves, los bomberos accedieron a sus hogares después de haber recibido sus indicaciones para retirar enseres de primera necesidad y medicamentos. Mientras no puedan regresar a sus casas, estos vecinos han optado por alojarse en casas de familiares puesto que la opción ofrecida por el ayuntamiento, el Albergue, no la consideran conveniente al tratarse en muchos casos de grupos con menores de edad.