Zaragoceando | María Moliner, una aragonesa omnipresente

Muchas fueron las cualidades que le sirvieron a María Moliner para convertirse en una de las aragonesas más influyentes en las letras castellanas durante el siglo XX, si bien la omnipresencia no fue una de ellas. Su trabajo como bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa y su Diccionario del uso del español es reconocido y homenajeado en el presente, y más en un día como el de este domingo en el que se cumplen 125 años de su nacimiento. Pudo ser la primera mujer en ocupar una silla en la Real Academia Española (RAE), pero no le concedieron el honor. Sin embargo, ahora que ya no está entre nosotros, la sociedad le ha otorgado el superpoder de poder estar en más de un sitio al mismo tiempo.

Y es que María Moliner no solo está en su afamado diccionario ni en todas las películas y obras que se han hecho sobre su vida. En Zaragoza, María Moliner está en muchos sitios, puesto que da nombre a una calle y multitud de equipamientos y edificios repartidos por toda la ciudad.

Ubicada en el corazón del barrio de San José, la calle María Moliner va desde el camino de Las Torres hasta la avenida San José. Tiene más de 100 números y su forma sinuosa se prolonga a lo largo de unos 700 metros en paralelo a la avenida Tenor Fleta. Cuenta con zonas ajardinadas aunque no es el colmo de la amplitud, pero sin duda es una de las vías más importantes de Zaragoza ya no solo por tomar el nombre de la ilustre filóloga de Paniza, sino porque allí se ubica la fábrica de uno de los productos más apreciados por los aragoneses: la Ambar. Cerca, además, en la plaza Miguel Hernández, que conecta con esta calle, se encuentra el centro asistencial de día María Moliner para las personas de la tercera edad.

El colegio público María Moliner se ubica en el barrio de San José, en Zaragoza. / RUBÉN RUIZ

Dos bibliotecas a su nombre

Fue su contribución a las letras lo que la hizo conocida y alabada por figuras muy relevantes de la escritura en castellano, como Gabriel García Márquez. Y quizá por eso es por lo que María Moliner no tiene una biblioteca con su nombre en Zaragoza, sino dos. Curiosamente, ambos equipamientos se inauguraron el mismo año: 2003. Una de las bibliotecas con el nombre de María Moliner es la de la facultad de Filosofía y Letras, en el campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza, aunque por muchos es conocida como la Mamo.

La otra biblioteca con el nombre de la lexicógrafa que hay en Zaragoza es la situada en el antiguo convento de San Agustín, junto al Centro de Historias de la capital aragonesa. Fuera de la capital aragonesa, en Madrid, María Moliner también sirve para denominar una sala del Círculo de Bellas Artes y otra dentro de la Biblioteca Nacional de España.

Otra de las áreas en las que destacó la bibliotecaria aragonesa fue la enseñanza, un ámbito en el que también se le ha reconocido a Moliner en Zaragoza, puesto que comparte nombre con un colegio, situado también en el barrio de San José, y un instituto público, en el barrio Oliver, situado justo al lado del depósito de agua.

En el entorno de la sociedad civil organizada, María Moliner es también el nombre de una Asociación de Mujeres cuya sede está en la avenida Valencia de Zaragoza. Y es que a pesar de no ser reconocida en vida para ingresar en la RAE, tras su muerte ella misma se ganó el don de la ubicuidad. Su legado sigue en su obra y en el mapa de Zaragoza.