El Paladar, el restaurante cubano que reinventa la gastronomía del Caribe: “El sazón es lo que marca la diferencia”

La gastronomía de buena parte de los países hispanoamericanos ha encontrado un hueco en las calles de Zaragoza. Los restaurantes centrados en los sabores de América Central y del Sur se han convertido en un lugar de culto para los inmigrantes que añoran su tierra, pero también para aquellos aragoneses ávidos de descubrir nuevas culturas.

Esa mezcla de “foranos” y oriundos prolifera entre las mesas del restaurante cubano El Paladar. El matrimonio formado por José Luis Simón Pina y Nereida se adentró en el mundo de la hostelería en 2014, cuando abrieron un pequeño local en la calle de Manuel Serrano Sanz, muy cerca del campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza. El negocio prosperó y, en 2018, inauguraron un nuevo establecimiento con capacidad para cien personas en la calle Pilar Lorengar. Con la llegada de la pandemia, tuvieron que abandonar su primer restaurante.

Al principio, la pareja se decantó por ofrecer comida española. Pero pronto repararon en que no podían desaprovechar el sazón de las recetas de Nereida, de origen cubano. Hace más de 20 años, José Luis se animó a viajar solo a Cuba motivado por un anuncio de El Corte Inglés. “Me fui dos meses y conocí a mi mujer. Tuvimos que casarnos porque no había otra manera de salir del país y mira, ya han pasado más de 20 años”, recuerda Simón. Fruto de este matrimonio, nacieron sus dos hijas, Azul y Enamaría, quien dirigirá el restaurante tras la inminente jubilación de José Luis Simón.

La ropa vieja con yuca y los tamales, entre los platos más pedidos

En sus doce años de historia, El Paladar ha conseguido conquistar a los amantes de la buena cocina con platos que homenajean a las recetas clásicas de la comida cubana. La yuca frita con ropa vieja y los tamales, una funda de harina de maíz sabrosa rellena con carne de lechón y chicharrones, no pueden faltar en la mesa de cualquier cubano que se precie. Otro de los ingredientes por excelencia de la cocina de la isla caribeña es el plátano maduro, con el elaboran los tostones y las mariquitas, unas láminas de plátano maduro fritas. “El sazón es lo que marca la diferencia”, afirma el dueño.

El restaurante también sirve los “experimentos” de Nereida, como los define su marido. En estas elaboraciones, reinventa y combina los sabores de su país. “Antes de incluirlos en la carta, mi mujer me cocina los platos para que los pruebe y vea si pueden funcionar. Soy como el control de calidad”, bromea José Luis. La originalidad de Nereida ha inventado algunos de sus platos más pedidos, como la ensalada de aguacate con mango, papaya, lechuga, tomate y vinagreta de miel y los huevos rotos al palenque, que cambian la patata tradicional por yuca acompañada de chicharrones.

Música en directo como aderezo

La creatividad de los propietarios se aprecia a simple vista en la decoración del local. Un grafiti con el rostro de Celia Cruz adorna la fachada del establecimiento, mientras que las imágenes de la Habana Vieja llenan de color las paredes del interior. Los viernes y los sábados, de 22 a 23.30, la música cubana en directo termina de alegrar el ambiente del restaurante. “El otro día, un señor se quejaba de la música porque no podía hablar bien y al final, acabó bailando”, rememora el propietario, un amante de la música: es percusionista y formó parte del grupo de rap Mission Hispana hace más de dos décadas.

En imágenes | El Paladar, el restaurante cubano que reinventa la gastronomía del Caribe / RUBÉN RUIZ

Otros músicos célebres también han acudido al restaurante, pero no para tocar en directo, sino para degustar sus platos. Ese es el caso de Chucho Valdés, el pianista cubano ganador de 13 Grammys. Uno de los platos que probó -una combinación de vaca frita con tostones, arroz y aguacate- ahora lleva su nombre, en su honor. José Luis Simón atesora en su mente todas estas anécdotas, que no duda en compartir con sus clientes. Su trato cercano es otro de los ingredientes clave en el éxito de El Paladar. “La gente se va contenta y yo me lo paso muy bien”, asegura el propietario.