Un restaurante de Zaragoza estalla contra las reseñas negativas en Google: "Falta honestidad"

Las reseñas que los comensales ponen a los restaurantes en Google después de una visita se han convertido en una especie de biblia gastronómica. Una puntuación de 1 a 5 estrellas a la cual se le puede añadir un comentario o incluso fotos de los platos. Más tarde, cuando una persona quiere ir a un restaurante lo primero que hacer es consultar en el popular buscador cuál es la puntuación que tiene para decidir si irá o se decanta por otro establecimiento de la competencia.

Uno de los problemas que tienen los restaurantes es que cuando un cliente se va satisfecho con el servicio, la comida y el ambiente de un restaurante puede que no lo comparta con el resto en Google. Pero si los comensales no les ha gustado su paso por el establecimiento gastronómico no dudan un momento en compartirlo con el resto. Esto provoca que conseguir una puntuación muy alta que roce las cinco estrellas en Google se convierta en una auténtica odisea.

Un restaurante de Zaragoza ha emitido en las últimas horas un comunicado oficial contra las reseñas negativas que ponen algunos clientes en Google por la relevancia que pueden tener para el negocio en el futuro. Los hechos tuvieron lugar en el restaurante Boulevardier, situado en la calle Doctor Horno Alcorta de la capital aragonesa.

"Hoy hemos experimentado una situación injusta y decepcionante. Una mesa de siete personas ha publicado cinco reseñas negativas en Google, lo que ha afectado a nuestra calificación de 4,9 a 4,4. Lo más triste del caso, es que la persona en concreto que ha reservado la mesa es hostelera y sabe de sobras en cómo afecta esto al negocio", comienza el texto.

Cabe recordar que mantener una nota muy alta en las puntuaciones de Google todavía es más complicado cuando hay muchas opiniones. "Nos parece injusto que una sola opinión pueda tener un impacto tan grande en nuestra reputación. Estas reseñas no reflejan la calidad del servicio y la comida que brindamos. Nos sentimos decepcionados por la falta de honestidad y justicia en estas opiniones", afirman desde el Boulevardier, que atendió en ese servicio a más de 75 personas de las cuales solo se quejó una mesa.

"Estamos desamparados frente a Google y demás espacios de crítica ya que cualquiera puede dar su opinión escondiéndose detrás de una pantalla", continúa la dirección antes de pedir a sus clientes leales y satisfechos que acudan al buscador a "dejar una reseña positiva".

Vuelta atrás

Tras este primer comunicado, uno de los clientes del Boulevardier se puso en contacto con la gerencia del restaurante para admitir que se "excedieron en su evaluación". Tal como explica el propio establecimiento, el descontento de los clientes se debió principalmente "al precio del vino".

Sin embargo, la historia parece no acabar ahí. Una persona que haya puesto una reseña en Google puede editarla o eliminarla. Por lo tanto, el Boulevardier afirma que los comensales insatisfechos les prometieron cambiar las reseñas negativas por positivas si les "invitan a comer". "Esta propuesta nos deja perplejos y frustrados, ya que nuestro esfuerzo diario pasar por brindar una experiencia de alta calidad, que se va afectada por estas situaciones".

Por último, el restaurante zaragozano admitió que "ya denunció" estas reseñas a Google. "Lamentablemente no creemos que sean retiradas. Nos sentimos engañados por esta situación. Esperemos que nuestra comunidad nos apoye en este momento", concluye.