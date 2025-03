El alcalde de Monterde acumula 20 demandas por las inmatriculaciones

Un año después de las polémicas inmatriculaciones de viviendas, bodegas y terrenos para el Ayuntamiento de Monterde por parte del alcalde de esta localidad de la comarca Comunidad de Calatayud, José Gracia acumula una veintena de demandas de sus vecinos, que insisten en que él inmatriculó terrenos e inmuebles que pertenecían desde hace generaciones a distintas familias del pueblo. En el municipio, de menos de 200 habitantes, la Asociación de perjudicados por el alcalde de Monterde contabiliza más de 150 inmatriculaciones que afectan a buena parte de la población.

En el pleno celebrado este lunes por la mañana en el Ayuntamiento de Monterde, una de las afectadas a las que la Justicia le ha dado la razón presentó su caso, pero no hubo novedades por parte del regidor. Según explicó Arturo Pardos, portavoz de la asociación de perjudicados, en el turno de ruegos y preguntas, el alcalde no respondió a las preguntas sobre el coste que está pagando el Ayuntamiento de Monterde por la judicialización de todo el proceso. «Le ha preguntado un portavoz de la oposición, pero no ha respondido más que con vaguedades», dijo Pardos, que denunció que, después de agotar las vías políticas, los afectados se están lanzando ya a la vía judicial.

«Es un desprecio total»

«El alcalde demuestra un desprecio total por los afectados. En una de las pocas entrevistas que ha dado se permitió el lujo de decir que en un pueblo con 130 empadronados, donde lleva 30 años de alcalde, no sabía quién vivía en esas residencias», denunció. Ahora, que ha pasado ya un año de las inmatriculaciones, los afectados se lanzan a la vía judicial. «Si pasan dos años y un día y el ayuntamiento vende, nosotros ya no podemos reclamar nuestra propiedad a un tercero», explicó Pardos.

En esta situación, los vecinos y la oposición en el ayuntamiento se preguntan cuánto está pagando el consistorio en los juicios que está perdiendo el alcalde. Además de la demanda colectiva por el caso, cada vecino afectado está llevando a la justicia la defensa de la propiedad de sus casas, que es «lo que más preocupa» a todos. Desde Monterde, los vecinos denuncian que el Gobierno de Aragón «se ha puesto de perfil» en este caso. «Así que, agotadas las vías políticas, hemos llegado a un punto que no queríamos llegar, que es demandarles», señaló.

En declaraciones a Aragón TV, cuando estalló la polémica, el alcalde se excusó asegurando que «el ayuntamiento tiene que ser tajante y defender lo público». «Y lo público supone poner en orden su patrimonio», decía entonces. Los vecinos recuerdan que en muchas de las propiedades inmatriculadas viven familias «desde hace varias generaciones».