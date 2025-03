Las asociaciones de Delicias y La Almozara critican el proyecto del Portillo

Las asociaciones vecinales de La Almozara y Delicias han firmado un documento conjunto en el que critican varios puntos del proyecto del parque del Portillo, anunciado recientemente por el Ayuntamiento de Zaragoza, que lo acaba de sacar a exposición pública y con un coste total de 33,8 millones de euros. Así, las asociaciones Manuel Viola, Avenida de Navarra, Ebro de La Almozara y Consumidores Aljafería han acusado al consistorio de ser "poco ambiciosos" y de no dar datos "reales" sobre el futuro parque.

"Según el Plan General, la zona verde tendrá 41.000 metros cuadrados y no 90.000, y la superficie total es de 72.000", comienzan exponiendo, para después incidir en algunos errores que han detectado. "Una gran parte de esos 41.000 m² de futura zona verde están situados sobre el cajón de vías, por lo que no se podrá plantar en ellos ningún tipo de arbolado, al no tener suelo natural", dicen los colectivos vecinales, que además añaden que el parque quedaría en el puesto 20 de la ciudad y no en el tercero.

Los futuros bloques de viviendas tampoco han gustado a los vecinos, que califican de "lamentable" que "no se haya informado a la ciudadanía de los enormes edificios previstos". "En las vistas del parque difundidas en prensa, los enormes volúmenes de viviendas y de oficinas de hasta 20 plantas (que sumarán 50.000 m² construidos) se han sustituido por praderas de césped. Además, nos preocupa que las parcelas de equipamiento previstas terminen transformándose también en viviendas, como ha ocurrido con la recalificación urbanística de Vía Hispanidad. No hay ninguna previsión para esos equipamientos, ignorando las carencias del distrito de Delicias, tanto educacionales como culturales y de servicios", subrayan.

La siguiente crítica llega respecto a la reordenación del tráfico, de la que están "radicalmente en contra". Concretamente, de la intención del ayuntamiento "de desplazar el grueso del tráfico de la ciudad al entorno del Portillo, derivando el tráfico del eje que pasa por Paseo Pamplona a la Avenida Anselmo Clavé, y también de la intención de convertir Escoriaza y Fabro en la vía rodada de entrada a la ciudad". "Estas decisiones de organización del tráfico, unidas a la construcción de mastodónticos edificios en el Portillo y su entorno generarán una gran congestión, aislando el futuro parque del Portillo. Abogamos por una reordenación del tráfico que lo derive hacia la periferia, en lugar de pasar por áreas centrales como la del Portillo", remachan.

Por último, las asociaciones denuncian que "se ha roto la continuidad del proyectado corredor verde Portillo-Almozara-Ebro, al taponarlo y colmatarlo con el equipamiento deportivo privado que el Ayuntamiento pretende construir entre la Avenida Ciudad de Soria y la calle Lago, de tal manera que ha dejado de ser un corredor para convertirse en pequeños fragmentos sueltos de zona verde".