El derribo del Jesús y María sigue adelante por ahora: El ayuntamiento niega que el TSJA haya ordenado paralizarlo

El derribo del antiguo colegio Jesús y María no se paraliza... por ahora. Así lo ha asegurado este lunes el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quien ha asegurado que no existe ninguna orden jurídica que les permita exigir a la promotora, Wilcox, que se detengan las obras. "Lo que ha admitido el TSJA es una serie de pruebas, pero no tenemos como administración ningún mandato judicial que nos obligue a emitir una orden de paralización del derribo", ha expresado Serrano, que además ha incidido en que la demolición ya está cerca del 80%.

En cualquier caso, la resolución ha causado cierta sorpresa en el consistorio, y la asesoría jurídica municipal trabaja ahora con el objetivo de presentar un recurso de reposición a lo largo de la semana. Según Serrano, que además de edil de Urbanismo es portavoz del Gobierno de Natalia Chueca, "respetan" la decisión del TSJA, que llegó el pasado viernes a última hora de la tarde, aunque niegan que estén obligados a paralizar el derribo por ahora. Desde el ayuntamiento matizan que, para detener las demoliciones, el TSJA tendría que haber mandatado el aseguramiento de la prueba, cuestión que, además de no haber sucedido, sería problemática al estar derruido casi todo el inmueble.

En ese sentido, el concejal popular ha recordado que la licencia de derribo es "firme" y que no fue recurrida el pasado otoño. Del mismo modo, Serrano ha añadido que ninguna asociación, con especial vista en Apudepa, recurrió tampoco la no catalogación del antiguo colegio. De hecho, Apudepa ya solicitó medidas cautelares al TSJA para paralizar el derribo antes de que comenzase, el pasado mes de enero, y le fueron denegadas, según ha explicado Serrano, que ha llamado por tanto a la calma y a esperar a que se desarrollen los acontecimientos.

Por último, el edil ha reivindicado que, desde el abandono del Jesús y María hace 29 años, "nadie lo ha incluido como un bien protegido". "Políticamente, es importante resaltar que no lo han hecho ni el ayuntamiento ni el Gobierno de Aragón, y han pasado grupos de todo color político y un sinfín de funcionarios y técnicos", ha señalado, antes de concluir reiterando que la decisión final del consistorio irá en la línea de el "asesoramiento" y las "recomendaciones" de la asesoría jurídica.