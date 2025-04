Quejas vecinales por la tala de árboles en el entorno de La Romareda por las obras en el estadio

Las obras del estadio de La Romareda en Zaragoza siguen su curso con las máquinas centradas ahora en la construcción de la nueva grada del Gol Sur. Además, en los últimos días, los trabajos han salido del perímetro del estadio y ya hay operarios trabajando en las calles Jerusalén y Juan II de Aragón, donde se va a construir una rampa y un paso subterráneo para acceder al aparcamiento que se situará en las entrañas del estadio y por donde accederán los buses de los equipos de fútbol y los coches de los directivos.

Y es en estas calles donde el desarrollo de las obras ha "indignado" a los vecinos de la zona, ya que en los últimos días han visto como desaparecían hasta diez grandes pinos que llevaban décadas en el barrio y que han sido talados para permitir la construcción de esa rampa de acceso al aparcamiento privado del estadio. "Estamos muy enfadados, lo he hablado con muchos vecinos y todos estamos igual. Hay mucho cabreo", lamenta una mujer que vive justo en frente de los ejemplares que han desaparecido.

Así han encontrado los vecinos los árboles de la calle Jerusalén esquina con Juan II de Aragón. / SERVICIO ESPECIAL

"Era una zona de sombra como otras tantas que hay en el barrio, pero en pocos días ha desaparecido", lamenta la vecina, que no descarta presentar una queja formal ante el ayuntamiento por el apeo de estos pinos. "A diferencia de los olmos que hay en la zona, que están enfermos, los pinos lucían muy sanos y eran muy grandes", explica la mujer. La polémica ha llegado también a las redes sociales. Páginas de denuncia social como Zaragoza Despierta se han hecho eco de las quejas de los vecinos de este barrio.

Según publicó en exclusiva este diario, en la licencia de obras del estadio concedida por el Ayuntamiento de Zaragoza se hacía constar que la ampliación de La Romareda iba a suponer la desaparición de hasta 101 árboles situados en el perímetro del campo y el entorno. Según marca la ordenanza municipal, este mismo número de ejemplares tendrá que ser replantado dentro del mismo ámbito de actuación siempre que sea posible. En caso contrario, la sociedad Nueva Romareda –de la que forma parte el ayuntamiento– deberá pagar 130.723 euros en concepto de compensación económica por la desaparición de los árboles.

Cesión gratuita de la calle

Los trabajos en la calle Jerusalén se están desarrollando después de que el ayuntamiento haya cedido gratuitamente a la sociedad Nueva Romareda casi 1.000 metros cuadrados de viario público durante los próximos 75 años. Ello permite que las máquinas de OHLA y Altuna y Uria -la UTE encargada de levantar el nuevo estadio- ya estén obrando para ejecutar esa rampa de acceso al aparcamiento subterráneo que se situará justo debajo de la grada del Gol Sur.

Estas obras, más allá de la tala de los árboles que había en esa esquina entre Juan II de Aragón y la calle Jerusalén, también están provocando otra serie de molestias a los vecinos: "Nos han quitado los contenedores de la calle y se los han llevado a Isabel la Católica. Tienen que entender que en esta zona vive mucha gente mayor que no puede desplazarse hasta allá para tirar la basura, es un paseo", lamenta la vecina. Sobre esta cuestión, varias comunidades de propietarios de la zona también han presentado una queja en la web del Ayuntamiento de Zaragoza. "No estoy en contra de que se haga el nuevo estadio, es necesario, pero esto no se puede hacer así".