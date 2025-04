Los vecinos desalojados del Coso siguen esperando para volver a sus casas: "Ahora vivimos hacinados"

Hace casi 10 días que Francisco (nombre ficticio), su mujer y sus cuatro hijos viven fuera de su casa, situada en el número 147 del Coso Bajo, en Zaragoza. Ellos fueron una de las familias afectadas por el desalojo preventivo de ese edificio, que se realizó tras la aparición de unas grietas en el inmueble contiguo. "Todavía no sabemos nada. Nos dijeron que tendríamos que esperar diez o doce días, pero van muy poco a poco por si aparecen sorpresas en la obra", explica el hombre.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza informan que los técnicos que trabajan en la estabilización del número 72 de la calle Mayor, un bloque que después será demolido, valoran y actualizan constantemente sus previsiones. En un principio, fuentes de Urbanismo explicaron que, hasta que el apuntalamiento de este edificio no es seguro que los vecinos del 147 vuelvan a sus casas, ya que en caso de colapso, la estructura del bloque desalojado preventivamente en el Coso Bajo podría resultar dañada.

"Nos han dicho que todavía no nos pueden confirmar qué día volveremos. Van poco a poco por si aparecen sorpresas y prefieren asegurarse", cuenta Francisco. En un principio, los daños del número 147 del Coso Bajo eran superficiales, por lo que en algún momento estos vecinos podrán volver a sus casas. "Eso ahora no es que nos dé igual pero sabemos que se arreglará y que un día regresaremos. Nuestro miedo ahora es que el ayuntamiento nos pase la factura de los trabajos que está acometiendo. Tenemos mucha incertidumbre, es un sufrimiento constante porque imagino que la factura será inmensa y nosotros apenas tenemos lo justico para pasar el mes, pero tendremos que buscar un abogado", añade.

Los desalojados: "Vivimos hacinados"

Francisco declinó, como el resto de vecinos del número 147 del Coso, la alternativa habitacional que les ofreció el ayuntamiento. "Con los cuatro hijos no queríamos ir al albergue, no nos parecía conveniente, así que estamos en casa de un familiar. Pero claro, ellos ya son tres y nosotros seis. Vivimos prácticamente hacinados en una habitación y con lo puesto. No pudimos sacar ropa de casa", cuenta.

El día del desalojo, cuando todavía se desconocía el alcance de los daños en el edificio después de la aparición de una grieta en el inmueble contiguo, el que va a ser demolido, "los bomberos llegaron y apenas nos dieron cinco minutos para salir". "A mi mujer le dio tiempo a apagar el fuego, pero la olla con la comida se quedó ahí", recuerda.

Desde el área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza explican que a lo largo de esta semana, los servicios sociales municipales han estado en contacto con las seis familias desalojadas (12 adultos y 8 menores) para atender sus necesidades básicas. Sin embargo, Francisco quiere trasladar su agradecimiento a los miembros de la Asociación para la Promoción Gitana "porque han estado preocupados desde el principio". "Todos los días nos han llamado para preguntar si necesitábamos algo".

"Es una situación triste porque ha sido sobrevenida. Sin tener nosotros nada que ver nos han desalojado de nuestras casas por riesgos que nosotros no hemos causado. En momentos así se te viene el mundo encima", explica este vecino. La semana que viene podrían recibir noticias de cuándo podrán volver a sus hogares. "Y después, a esperar por si llega la factura", zanja.