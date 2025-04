CCOO presidirá el comité del bus tras 20 años de liderazgo del CUT y Sattra: estas son las claves del cambio

Cambio de rumbo en el comité de la empresa que gestiona el autobús urbano de Zaragoza. Después de dos décadas alternándose la presidencia y con continuas convocatorias de huelgas y paros, CCOO ha desplazado a Sattra y el CUT y liderará a los representantes de los trabajadores. Llegan con un propósito: rebajar el tono y la crispación y retomar las negociaciones, siempre tensas, con la dirección de Avanza para poder firmar el convenio colectivo, en suspenso desde la dimisión en bloque del anterior comité, el pasado mes de diciembre.

El cambio en la dirección no es baladí porque después de más de una década, Sattra y el CUT pierden el apoyo mayoritario de la plantilla, que pasan a tenerlo CCOO (6 representantes), UGT (4) y CSIF (2), que suman 12 representantes de los 23 que forman el comité -Sattra tiene 6 y el CUT 5-. Y, en palabras del recién elegido presidente, Raúl Cabeza (CCOO), van a tratar de "devolver la moderación y recuperar el diálogo" con la empresa.

Insisten el resto de sindicatos que esto no significa que no vayan a ser "exigentes". "No es una rendición, vamos a ser muy reivindicativos, pero vamos a hacerlo desde la coherencia, el diálogo y la moderación", apuntan desde UGT.

División histórica

Para entender estas afirmaciones hay que echar la vista atrás. El comité del bus lleva años dividido, con importantes diferencias internas que acababan trasladándose a las negociaciones con la empresa. De hecho, la última convocatoria de huelga, suspendida a los dos días por el escaso apoyo, tan solo fue propuesta y apoyada por Sattra, de manera que ni contó con el aval del resto de sindicatos ni de la plantilla, básicamente porque no se sometió a votación.

Esta situación acabó dinamitando a un comité que llevaba años tensando la cuerda entre el CUT y Sattra, con una línea más dura en las negociaciones y, hasta ahora, con un respaldo muy alto de la plantilla, sobre todo entre los conductores. Son el ala más dura y a la que menos le tiembla el pulso a la hora de convocar una nueva huelga. En cambio, CCOO, UGT y CSIF son la parte más moderada de los representantes de los trabajadores, aunque también apoyaron la huelga que se inició en 2021 y que ha sido la más larga de las convocadas en el servicio hasta la fecha: hubo 197 días de paros a lo largo de casi dos años.

Pese al cambio y el mensaje de los trabajadores lanzado en las urnas, la tensión sigue palpándose. En el comité extraordinario de este lunes, en el que se ha elegido a Cabeza como presidente, Sattra no ha querido votar al considerar que "no estaban legitimados" como comité. Será el próximo día 15 cuando se ratifiquen, en uno ordinario, los delegados propuestos.

A partir de entonces, el comité estará en disposición de retomar las conversaciones con la dirección de Avanza, retomando así las negociaciones del convenio colectivo.