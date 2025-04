Teletrabajo y policías nacionales en comisarías de la Local: así se organizan los agentes cuando hay obras 'en casa'

La comisaría de la Policía Nacional de Zaragoza en la calle General Mayandía cerró sus puertas el pasado verano, poco antes de que comenzaran unos trabajos que este lunes han cumplido un nuevo hito: el inicio de las demoliciones de los edificios existentes. Como ocurre con la reforma de una casa, las obras provocan molestias, afecciones e inhabilitan algunos espacios, lo que obliga a reorganizarse durante un tiempo. En el caso de los agentes, esto también les ha ocurrido.

Desde que la comisaría de Mayandía cerró al público, miles de metros cuadrados han quedado inutilizados. Para reubicar a las decenas de agentes que trabajaban en el edificio, la Policía Nacional ha tenido que "optimizar" el espacio disponible en la Jefatura Superior, en el paseo María Agustín, para acoger a los policías trasladados temporalmente. Además, se han habilitado 42 puestos de trabajo en la zona del cuartel de Mayandía que no se va a derribar y desde donde pronto podrán trabajar los agentes una vez que se terminen de amueblar los despachos. No obstante, para evitar las molestias del ruido de los derribos, la cúpula del cuerpo fomentará el teletrabajo y los cambios de horario para no coincidir con las horas en las que las máquinas estén trabajando.

Pero ni usando los espacios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ni los que siguen quedando en pie en Mayandía hay hueco para todos. La unidad de desactivación de explosivos, los Tedax, se ha trasladado a la comisaría de Delicias, mientras que los especialistas en el control del subsuelo están temporalmente en el cuartel de la Policía Local de Zaragoza de La Paz.

El archivo, a la Expo

Pero en Mayandía había también mucho material, además de Policías trabajando, por lo que ha habido que tirar de ingenio para buscar sitios disponibles donde almacenar, entre otras cosas, el archivo. La solución a este respecto se encontró, como ya avanzó este diario, en el Pabellón de España de la Expo, un edificio que está vacío y que es propiedad del Gobierno de España. Se pensó incluso que este inmueble podría haber acogido unidades policiales temporalmente, pero el dinero que había que invertir para su puesta a punto hizo que la idea se desestimara.

Sin embargo, al tratarse de un edificio vallado y vigilado, la Policía Nacional ha trasladado a la Expo su archivo de Mayandía. Pero no habrá agentes trabajando en Ranillas.

Y además de policías y papeles, en Mayandía también se estacionaban decenas de coches que ahora aparcan en un solar situado en el paseo María Agustín y cedido por el Ayuntamiento de Zaragoza.