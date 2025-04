Estos son los barrios de Zaragoza donde se plantarán hasta 1.700 árboles

Zaragoza contará en el año con más de 1.700 nuevos árboles en su viario y zonas verdes. Estos nuevos ejemplares servirán para reponer, en su gran mayoría, los ejemplares que por edad, inclemencias meteorológicas, obras o incluso por suponer un peligro para los viandantes, entre otras circunstancias, han cumplido su ciclo vital en el medio urbano.

El objetivo en el que trabaja sistemáticamente el ayuntamiento de la ciudad, a través del Área de Medio Ambiente y Movilidad, es seguir cubriendo no sólo las “bajas” que se producen de manera inevitable, sino que la renovación se realice introduciendo criterios actuales y racionales en cuanto a tipo de arbolado, disposición, creación de nuevos espacios de sombra, etcétera, que ofrezcan, además, mayores posibilidades de durabilidad a largo plazo.

Los trabajos de plantación, que se se iniciaron en los primeros meses del año (se intenta siempre aprovechar los meses más fríos para estas labores) se centran, fundamentalmente, en la plantación de alcorques vacíos en el ámbito urbano de la ciudad. Para ello, se dispone de un total de 1.740 árboles.

A la hora de elegir las zonas de plantación, que estarán distribuidas por toda la ciudad, se priorizarán áreas con mayor necesidad de cobertura arbórea o donde haya habido un mayor número de bajas en los últimos años, aunque se intenta actuar en todos los distritos y juntas municipales. Algunas de las áreas con mayor intervención incluyen, por ejemplo, Torrero - La Paz (170 árboles); Actur - Rey Fernando (113 árboles); Centro (110 árboles); Las Fuentes (86 árboles); Oliver - Valdefierro (64 árboles) y El Rabal (58 árboles).

En cuanto a las zonas concretas en las que los trabajos de plantación serán más “visibles” destacan las avenidsa del Séptimo Arte (Distrito Sur), Salvador Allende o Vía Hispanidad (Distrito Delicias, Casablanca y Universidad).

Las plantaciones se llevarán a cabo en dos fases para optimizar la adaptación de los árboles. La primera se ha desarrollado entre enero y marzo y la segunda se ejecutará entre octubre y diciembre.

Especies adecuadas a Zaragoza

El procedimiento para seleccionar las posiciones a plantar comienza analizando las distintas posiciones arboladas situadas en alcorque en viario para determinar si se debe o no volver a plantar en esa ubicación, con la misma especie de la alineación o con cambio de especie por tratarse de especies exóticas invasoras o bien no se la especie más adecuada por el tamaño en estado adulto del ejemplar.

Para la elección de las especies se tiene en cuenta que sean especies adaptadas al clima semiárido de Zaragoza, diversificando esta selección para aumentar la resiliencia del ecosistema urbano.

Por otro lado, se implementan mejoras en los suelos de plantación para optimizar la infiltración y la calidad del sustrato y optimizar la retención de agua, aspectos que favorecen el éxito de la plantación. Todo ello, alineado con la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030 y el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, aprobado en 2024.

Un trabajo de recuperación a largo plazo

Zaragoza cuenta con 171.684 posiciones arboladas urbanas, distribuidas en 90.000 árboles en viario y 81.684 en zonas verdes. La infraestructura verde es clave para la sostenibilidad urbana y el bienestar ciudadano, proporcionando beneficios como la mitigación del efecto "isla de calor", la mejora de la calidad del aire y la conservación de la biodiversidad.

Cada una de las posiciones arboladas tiene su ficha de inventario, el cual se finalizó el año 2021. Con la entrada en vigor de los nuevos contratos de conservación se incluyó la plantación de 540 árboles. Sin embargo, la gestión del arbolado urbano incluye la tala de árboles secos, enfermos o peligrosos, lo que genera nuevos alcorques vacíos en la ciudad todos los años.

Por este motivo se decidió mejorar el número de árboles que se plantan anualmente por parte de las contratas de conservación, para lo cual se redactó y aprobó un modificado de los contratos el año 2024 que amplía el número total de árboles que se plantan cada año a 1.040 árboles entre todas las contratas de conservación de la zona urbana.

Además, en la campaña 2022-2023 se ejecutó un plan extraordinario de plantación de arbolado para dar solución a los 4.953 alcorques vacíos existentes en la ciudad en ese momento, reponiendo o anulando el alcorque cuando no cumplía las características necesarias para ser plantado de nuevo, como no tener la distancia adecuada a la fachada de los edificios o interferencias con distintos elementos urbanos como son luminarias, garajes, pasos de peatones, etc. De este modo se consiguió revertir la tendencia de los últimos años en los que se talaban más árboles que se plantaban.