Vox recula y da el 'sí' a la ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza a cambio de un informe no vinculante

Escollo salvado. El Ayuntamiento de Zaragoza, en una comisión extraordinaria de Urbanismo, ha aprobado este viernes de urgencia la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la ampliación del Parque de Atracciones en la futura licitación del contrato. Se trata de un expediente que ha sido polémico desde el inicio, sobre todo por la posible tala de árboles en los Pinares de Venecia, pero que ha tardado en aprobarse más de lo esperado por la sorprendente negativa de Vox el pasado 14 de abril.

Ese día, cuando todos, incluido el Gobierno municipal del PP, esperaban el 'sí' de la ultraderecha, estos provocaron la retirada del expediente uniendo sus votos a los dos grupos de la oposición de izquierdas, PSOE y ZeC. ¿El motivo? Exigían el compromiso de que, una vez se amplíe el complejo, sigan existiendo zonas de aparcamiento gratuitas para poder pasear por los Pinares de Venecia y visitar el Monumento de la Legión. Por ello, desde Urbanismo se solicitó al director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, un informe que detallase las superficies disponibles en los pinares en su entorno más próximo al parque.

Ese informe se elaboró y se trasladó a Vox, socio preferente del Gobierno, que se dio por satisfecho y este viernes ha confirmado ese nuevo cambio de parecer con sus votos. Lo que sí hay que matizar es que el expediente aprobado ahora, y que se ratificará en el pleno del próximo miércoles, es exactamente el mismo que los de Abascal rechazaron hace solo unos días. No ha cambiado "ni una coma", como ha destacado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. De hecho, el informe ni siquiera se va a anexar al expediente, cuestión que ha causado sorpresa e incluso confusión en el resto de grupos.

"No sabemos cómo afecta al expediente, pero ayer al ir a consultarlo ese informe no estaba", ha afirmado en su intervención Suso Domínguez (ZeC), tras la cual Serrano ha aclarado que no se iba a añadir al expediente. Domínguez también ha denunciado que "este mordisquito de Vox demuestra quien manda". Desde el PSOE, Horacio Royo ha cargado duramente contra Vox por lo que considera una "pérdida de tiempo". "Si apoyan al Gobierno, asúmanlo. Y si quieren ser oposición, sean oposición. Hicieron una arrancada de caballo y luego han hecho una frenada de burro", ha expresado Royo, que ha ironizado respecto al Monumento de la Legión: "Si atrajese a grandes masas, ya estaría privatizado".

Desde Vox, Armando Martínez se ha remitido a "todo lo que hemos dicho anteriormente". "Para nosotros, se trataba de salvar uno de los problemas que nos trasladaban los vecinos. Toda vez que se ha informado de que hay tres zonas de aparcamiento que se pueden acondicionar, entendemos que existirá ese compromiso. Y siendo así, votaremos a favor", ha detallado.