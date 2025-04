Bar Maxi, un clásico del tapeo de Zaragoza se traspasa por jubilación: "Ahora toca disfrutar de la familia"

La jubilación, como todo en la vida, acaba llegando. A algunos antes, a otros más tarde, pero siempre llega. Una vez te alcanza comienza una época para disfrutar de la vida sin preocupaciones laborales. Más tiempo para pasar contigo mismo, para hacer algunas actividades que antes por tiempo no podías y, al fin y al cabo, aprovechar cada día que para eso se ha trabajado durante la mayor parte de tus días.

En Zaragoza, si comparamos desde enero de 2024 con enero de 2025, hay 506 comercios menos por falta de relevo generacional ante una jubilación según distintos estudios que se han realizado. Esta jubilación va a llegar ahora a un clásico bar de la capital aragonesa, situado en el entorno de la Plaza Europa, que se traspasa.

El bar Maxi, situado en la calle Santa Lucía del barrio del , es reconocido, por mucha gente de la zona, como el mejor bar de El Gancho por limpieza, ubicación, servicio y relación calidad precio correcta. Hipólito Miguel Portero Gracia es el propietario del mismo desde 1982. "Este local lo cogimos desde el año 82 y solo durante un rango pequeño de tiempo lo he tenido alquilado, todo el tiempo restante lo he llevado yo", comenta el gerente del bar Maxi.

Las tapas, la gran oferta

Como principal aliciente que presenta este establecimiento son la variedad de tapas que tienen en la barra, ya que es lo que ofrece este bar. Esta oferta hace que siempre tenga clientela, donde algunos son tan fieles que llevan desde hace más de 20 años apareciendo por él. "Si que tengo todavía muchos clientes que se han mantenido fieles desde los inicios", argumenta orgulloso de lo conseguido Miguel.

Los platos combinados, por el contrario, no están presentes en el bar Maxi por lo que comidas y cenas con esta tipología de comida no se puede encontrar, pero, por otra parte, la variedad de tapas que puedes elegir es muy amplia. "Nosotros tenemos el mostrador de las tapas muy amplio y, de comida, ofrecemos eso. No tenemos ni ofrecemos platos combinados para comer o cenar", comenta Miguel sobre el estilo de comida que dan.

Se va acabando la etapa del bar Maxi

Ahora, con más de 40 años trabajados en el local, lo traspasa por jubilación. "Lo traspaso porque me jubilo. Voy a acabar en este tiempo hasta que lo traspase y luego me tocará descansar y disfrutar la vida, de la familia", añade el propietario. Aunque es cierto que siempre se coge la jubilación ciertas ganas por no tener ya esas preocupaciones y poder vivir el resto de tu vida de manera más tranquila, siempre quedará algo de añoranza en lo que has invertido tanto tiempo. "Seguro que al principio me da añoranza pensar en el bar, pero luego disfrutaré podré disfrutar de la compañía de la familia".

Nunca viene mal recibir consejos y más si son de personas que han conseguido mantener un local abierto y funcionando durante 43 años. Lo principal para Miguel es "echar muchas horas y, por supuesto, cuidar a los clientes, a los que les mando todo mi agradecimiento por su fidelidad de venir todas las semanas a mi bar".

El bar Maxi, como se le conoce a día de hoy, está cerca, relativamente, de finalizar su trayectoria de 43 años en la industria hostelera. Miguel, tras tantos años, se está aproximando a su cierre y, agradecido con todo el mundo, puede decir que casi ha acabado y que va a poder disfrutar de sus últimas semanas o meses de trabajo y, tras ello, de todos los días de la vida habiendo creado lo que para muchos es "el mejor bar de toda la zona".