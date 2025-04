Carlos Agulló, director de Avanza Zaragoza: "Hay ciudades en el mundo que ni en su mejor día tienen los datos tan bajos de fraude en el bus que hay aquí"

¿Qué primera radiografía hace de la movilidad en Zaragoza?

He visto que es un tema que en Zaragoza importa mucho a su población, que se siente partícipe. El bus mueve 300.000 personas al día y el tranvía otras 100.000, y eso es muy bueno, porque significa que el transporte público da respuesta. Y hay otros modos como los patinetes, aunque ahora vayan a quitarse los de alquiler, los Minits, las motos eléctricas, la bici pública… Y luego, cualquier cambio como los de las líneas 24 y 38 hace que la gente esté más pendiente e incluso que sea algo problemático, porque la gente tiene mucho apego a las líneas. Y esto es algo que es positivo en parte, porque esa preocupación de los zaragozanos hay que tenerla en cuenta.

Menciona varios tipos de movilidad. ¿Cómo pueden afectar al transporte público más tradicional?

La visión cortoplacista sería decir que son competencia. Pero lo que todas ellas tienen en común es que intentan generar más viajes. Desde la pandemia la gente quiere moverse y hay que darle respuesta de todas las formas posibles, Creo que el transporte público también tiene que crecer, pero no estoy en contra de que haya otros modos, al revés. Vamos hacia una reducción del transporte privado en la ciudad y hay que dar alternativas, por lo que es muy bueno que haya tanta oferta.

También hablaba de los cambios en la 24 y la 38, que son la avanzadilla de los nuevos pliegos, que están a punto de licitarse. ¿Puede confirmar que Avanza volverá a presentarse?

Al 100% nunca se puede de decir, pero la intención es esa, sin duda. Avanza nació como la unión de varias empresas y una de ellas era Tuzsa, por lo que Zaragoza es parte de su ADN.

Se trata de un contrato que también se publica en el portal de la UE. ¿Creen que puede haber más competencia que en pliegos anteriores?

Es posible. Obviamente, dependerá de cómo salgan los pliegos, pero Zaragoza es la ciudad más grande en licitarse de toda España y es normal que sea una plaza que guste mucho. Hay muchas empresas y habrá competencia, aunque confiamos en ganar, porque llevamos 140 años y si se mueven 300.000 personas al día entiendo que es porque lo hemos hecho bien, aunque evidentemente hay margen de mejora.

¿Qué les parece lo que se sabe hasta ahora de los nuevos pliegos?

Lo que tenemos entendido es que el ayuntamiento quiere crecer un 20% y eso nos parece bien, porque significa mover más gente, y nosotros nacimos con esa vocación.

Una de las novedades es el bus a demanda para los hospitales. La concesionaria del servicio tendrá que crear una app y cambiar los recorridos de forma diaria. ¿Ven viable que salga como se desea?

A muy pequeña escala, es lo que ya se está haciendo con los PMRS (los buses amarillos para personas con movilidad reducida). Son únicamente diez y con un público objetivo muy concreto, pero se está haciendo. Ahora, consiste en abrirlo a más gente con ciertos cambios, porque la tecnología tendrá que adaptarse a la demanda, pero creo que se puede hacer.

Está pensado, sobre todo, para la gente mayor, por lo que su uso deberá ser lo más sencillo posible.

Tecnológicamente, hay soluciones que dan respuesta a lo que se pretende. No es sencillo técnicamente y tiene complejidad el cambiar los recorridos, pero la tecnología avanza a pasos agigantados y, si no tenemos la mejor solución, tendremos al menos una muy buena solución. Organizativamente no es tan complejo, en el momento en el que hay una cierta estabilidad respecto a los horarios, por ejemplo. Sobre el usuario, creo que tenemos más miedo que una vez que se ponga en marcha. Al principio, los móviles no estaban hechos para la gente mayor y ahora cada vez hay más mayores con teléfono y acceso a la tecnología. Obviamente, tendrá que ser adaptada para que su uso sea sencillo, pero creo que puede ser un éxito.

Se van a ampliar dos millones de kilómetros anuales. ¿Cómo se logra mejorar las frecuencias, más allá de una mayor dotación de vehículos? Se han puesto opciones sobre la mesa como la prioridad semafórica.

La prioridad semafórica, bien entendida, sería muy buena. En Elche, donde también está Avanza, se decidió hacerlo pero excluyendo las vías principales, porque por ellas cruzan muchas líneas que se quedarían fastidiadas. Por tanto, mejorando un bus empeoras otros. Así que hay que buscar cuáles son los cruces y los puntos en los que se puede hacer. Puede que haya alguno en arterias principales, pero por lo general están en las vías secundarias. Y luego, tecnológicamente es algo súper sencillo, con muchas soluciones en el mercado.

La supresión de la 24 generó mucha contestación social. Ahora se afrontarán nuevos cambios. ¿Qué dificultades principales ven a la reorganización de las líneas?

Más que técnicos, precisamente son sociales. Hay que explicar muy bien los cambios, aunque los que quedan son ya pequeñas prolongaciones, alguna ampliación y mejoras de frecuencia. Por tanto, creo que será menos doloroso, aunque cualquier cambio requiere de un período de adaptación.

Otro de los cambios en los pliegos es económico. Serán más caros, pero ya no se pagará por kilómetro recorrido sino con una fórmula ajustada al uso de las líneas.

Eso también traslada el riesgo al operador, que es algo necesario legalmente. Ahora ya hay penalizaciones por puntualidad o disponibilidad, y es una forma de velar por la calidad del servicio.

¿En qué punto está la electrificación de la flota?

Al principio, se introdujo en los servicios que tenían un cierto kilometraje, pero posteriormente se ha visto que la autonomía es mayor de la esperada y la tecnología sigue avanzando. Ya hay una previsión para electrificar las cocheras, ahora estamos en la segunda fase, en función de la llegada de los nuevos vehículos eléctricos.

Acaban de llegar nuevos Mercedes. La anterior remesa, de Irizar, tuvo una serie de problemas técnicos que se tuvieron que solventar con cámaras interiores, porque los conductores denunciaban ángulos muertos.

Los Mercedes están respondiendo muy bien y, además, se nota que la tecnología ya ha avanzado respecto a hace 3 años. Son más modernos y cada vez se irá notando más.

¿En qué?

La autonomía es mayor, tienen muchas medidas de seguridad, tanto activa como pasiva, añadidas… En su diseño, es cierto que el pilar que tenían los Irizar aquí ya no existe y vienen con retrovisor eléctrico, con cámara.

En estos primeros meses, ¿qué quejas son las más frecuentes?

Lo más habitual ha sido el tema de Valdefierro, por los cambios. Las nuevas circulares apenas han tenido quejas, pero en Valdefierro reclaman para la 38 vehículos nuevos, por ejemplo. Hay veces que se pueden atender las quejas, que son muy buenas, pero hay otras que no es que no se quiera, sino que no se puede. Por ejemplo, hay vehículos que no todos los recorridos aceptan.

¿Qué valoración hace de las nuevas circulares?

Empezaron muy tímidas, pero la gente cada vez está más familiarizada. Es cierto que hay una parte de la 24 que no ha cambiado y ahí no había problemas, pero ahora donde estamos notando un incremento es en la zona nueva, ya que los zaragozanos ven respuesta a una movilidad que antes no tenían.

¿Han hablado ya con el nuevo comité? ¿Cómo esperan que sea la relación con ellos tras todo lo sucedido con el anterior?

La primera reunión para el convenio será este lunes, en la que retomaremos lo que se lleva un año negociando. No creo que vengan con la idea de empezar otra vez desde cero, porque sería tirar a la basura el trabajo anterior. Hay que poner en valor todo el esfuerzo del anterior comité y de la empresa, porque se estaba bastante próximo y ya se estaba hablando de posiciones de cierre que creo que se deben retomar. Por nuestra parte, solo cambia que estaré yo al frente en lugar de Guillermo, pero el resto del equipo sigue.

Ya se están empezando a poner validadoras en la segunda puerta, aunque de momento para colectivos concretos. ¿Puede afectar en el futuro a que incremente el fraude?

Personalmente, prefiero que la gente entre por delante y salga por detrás, pero por el propio flujo del autobús, ya que creo que muchas veces se perdería más tiempo del que se ganaría. Ahora está pensado para casos puntuales como sillas de ruedas, carritos de bebé… En el resto prefiero que no cambie. No obstante, Zaragoza es una ciudad muy cívica. Hay ciudades en el mundo que ni en su mejor día tienen los datos tan bajos de fraude que hay aquí. Es anecdótico, y además la mayoría de fraudes que hay en el bus no son por no picar, sino por hacerlo con una tarjeta a la que no tienes derecho, como un descuento que no te corresponde.

Ahora que lo menciona, ¿qué opina de los descuentos al transporte público? En el segundo semestre bajan del 50% al 40%.

Sí, pero la gratuidad se sube de los 8 a los 14 años. Todo lo que sea favorecer el transporte público lo veo bien, y habrá que ver cómo evoluciona. España es uno de los países en los que el transporte público es un derecho fundamental. En Inglaterra si hay una línea deficitaria la quitan, y aquí existen. Y estoy de acuerdo con que existan, aunque luego hay que equilibrarlo porque obviamente en un lado está la empresa y en otro mantener un derecho público.