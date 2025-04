El ministerio aboga por evaluar el impacto que tendrá la ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza

El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) Hugo Morán, ha destacado la "importancia" de evaluar el impacto de la modificación urbanística del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se pretende aprobar en los Pinares de Venecia con la ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza. La respuesta se ha dado a conocer tan solo dos días después de que se aprobara el proyecto en una comisión extraordinaria en la que Vox finalmente voto a favor de un expediente que, inicialmente, tumbó.

La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, convencida que este Pinar del sur de Zaragoza, que ha sufrido ya muchas agresiones, "debe protegerse y revitalizarse", se puso en contacto con el Secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán para comunicarle su preocupación por el peligro que podría suponer la ampliación del Parque de Atracciones para dicho pinar.

Según la Plataforma, el secretario de Estado ha contestado en estos días agradeciéndoles que se hubieran puesto en contacto con él y reconoce el "importante papel" de este pinar para la ciudad de Zaragoza.

En su respuesta dice textualmente que "estos pinares forman parte de un sistema forestal consolidado con funciones ambientales y sociales esenciales para la ciudad de Zaragoza, pues actúan como corredor ecológico entre ecosistemas esteparios y urbanos, tal como refleja el Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza de 2017 a la vez que está declarado como una de las cinco zonas tranquilas del municipio con necesidad de preservación --según el Plan Municipal de Acción contra el Ruido de 2011-- y tienen un papel clave en la resiliencia climática urbana en el marco del Plan de Adaptación al Cambio Climático 2030 y en la estrategia de neutralidad climática de Zaragoza".

Además, afirma que "el carácter simbólico y participativo de este espacio como resultado de repoblaciones vecinales desde comienzos del siglo XX ha sido destacado incluso en informes del propio ayuntamiento".

Desde la Plataforma han indicado que si bien el secretario de Estado plantea que la ordenación urbanística y la gestión del suelo urbano constituyen competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a los entes locales, sí que le corresponde a su departamento ministerial "velar por la coherencia" de las políticas públicas con el marco normativo estatal y europeo en materia de conservación de la biodiversidad, restauración ecológica o cambio climático.

Compromisos

Asimismo, recuerda que el Ayuntamiento de Zaragoza ha suscrito compromisos relevantes en el marco del Green City Accord y la Misión de Ciudades Climáticamente Neutras de la Unión Europea, comprometiéndose a incrementar la biodiversidad urbana y la extensión de la infraestructura verde en la ciudad y que incluso existen en la actualidad proyectos que están financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), relacionados con la mejora ecológica del río Huerva o la renaturalización de corredores verdes en esa zona.

Por todo ello el secretario de Estado ha incidido en la "importancia de evaluar el impacto" de la modificación urbanística que se pretende aprobar y sus repercusiones en términos de cobertura arbórea y calidad ecosistémica.

Esta respuesta del secretario de Estado "viene a reforzar", según la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, los argumentos dados por la misma en el sentido de que "no existe motivación para una ampliación del Parque de Atracciones dado que hay tres hectáreas sin usar que podrían aprovecharse para una renovación que mejorase el estado actual pero que se mantuviese con el carácter familiar, tal como incluso PP-Vox dicen apoyar".

La Plataforma ha criticado la actitud del Gobierno de Zaragoza al entender que "se identifica con las posturas de Vox y cede a sus presiones cuando en la reunión mantenida con los vecinos rechazaron cualquier negociación afirmando que no había opción a ningún cambio a la propuesta de ampliación que se iba a llevar a aprobación a Pleno".

Mantiene la oposición

Para la Plataforma es "vergonzoso" que este Gobierno municipal rechazara la petición ciudadana de protección y revitalización del pinar y de mantener los aparcamientos gratuitos existentes fuera del Parque de Atracciones y sin embargo acceda a la petición de Vox de ubicar plazas de parking gratuito, con el argumento de dar servicio a las visitas al monumento dedicado a los muertos de la legión del periodo franquista 1937-1975.

Desde la Plataforma han considerado que "no es necesario" incorporar los parking existentes al Parque de Atracciones, que se mantengan los actuales gratuitos y que no se necesitan más cuando hay un autobús con "buena frecuencia que llega hasta allí".

Esa ampliación de espacios de aparcamiento favorece el uso del coche privado, contrario a los documentos aprobados para este espacio por el Ayuntamiento y que generará más impacto en el pinar, han opinado.

Por otro lado, frente a las afirmaciones de PP-Vox de que la ampliación del Parque no afectará al pinar, han comentado que "no es cierto, dado que la instalación de un parque acuático, salas de espectáculos e incluso una zona de acogida y parking que según el gobierno municipal correrá a cargo del nuevo concesionario, no se puede realizar sin afectar al Pinar". De igual manera que afectarán los nuevos viales proyectados, han alertado.

Finalmente, la Plataforma ha dicho que estas concesiones a Vox "demuestran, una vez más, que al Gobierno municipal poco le importa el pinar" y como ejemplo de ello han comentado que mientras ha aprobado una partida de 10.000 euros para esta ampliación, "no hay ni un solo euro para la revitalización de este bosque urbano".

Por todo ello, han avisado de que se seguirán oponiendo a una ampliación del Parque de Atracciones que "no responde a ninguna necesidad" para la ciudad y que "contraviene" compromisos ambientales que el Gobierno municipal ha contraído.