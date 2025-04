Se adelanta la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza: fechas y restricciones

Zaragoza tendrá que implantar su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de lo previsto. La adhesión del ayuntamiento a las ayudas del Ministerio de Transporte para bonificar el precio del transporte público van a obligar a la capital aragonesa a tener activas las restricciones al tráfico contaminante tres meses antes de lo estipulado hasta la fecha. Por lo tanto, en lugar de marzo de 2026, será en diciembre de este mismo año cuando entren en vigor las nuevas normas para circular por el Casco Histórico de la ciudad.

Así lo ha explicado la alcaldesa, Natalia Chueca, quien ha explicado que las condiciones del Gobierno de España para recibir las ayudas al transporte público son cada vez más duras. Entre esas condiciones está la implantación de la ZBE, un imperativo legal que marca la normativa estatal y que en Zaragoza, no obstante, se pondrá en marcha por fases.

Primeras multas

La primera será el próximo 12 de diciembre, una fecha a partir de la cual la Policía Local multará a los vehículos que accedan al área delimitada del Casco Histórico que no cuenten con el distintivo ambiental correspondiente o que no estén registrados como residentes, entre otras limitaciones que entrarán en vigor. El perímetro que quedará dentro de la ZBE será la comprendida por las calles San Vicente de Paúl, Coso, Conde Aranda, Mayoral, plaza Santo Domingo, Ramón Celma y el paseo Echegaray.

Pero, ¿qué coches podrán entrar en la Zona de Bajas emisiones de Zaragoza?

Si bien en otras ciudades el acceso está limitado a aquellos vehículos con etiqueta ECO (híbridos o microhíbridos) y etiqueta 0 (100% eléctricos), por el Casco de la capital aragonesa, además de estos dos tipos, también podrán hacerlo los que cuenten con algún tipo de distintivo ambiental, es decir, aquellos que dispongan de una etiqueta C (de color verde) y B (amarillo). Es decir, cualquier coche que tenga etiqueta de la DGT accederá a la ZBE sin ser multado.

Asimismo, podrán entrar los vehículos, tengan o no etiqueta, de las personas que dispongan de una tarjeta de residente dentro de la ZBE, los de los dueños de comercios y tiendas que queden dentro de la zona delimitada, los que tengan una plaza de garaje en propiedad o alquilada, los vehículos de emergencias, los de obras y los de reparto que estén debidamente registrados, entre otros.

También aquellas personas que tengan una reserva en un hotel o que se dirijan a un aparcamiento público podrán acceder a la ZBE, mientras que todo el resto de vehículos no incluidos en el largo listado anterior, es decir, aquellos que por su antigüedad no cuenten con etiqueta ambiental y que no residan dentro de la Zona de Bajas Emisiones y que no vayan a aparcar en un estacionamiento público ni cuenten con garaje, podrán entrar hasta ocho veces al mes siempre que informen previamente.

Por lo tanto, las restricciones son mínimas y apenas van a suponer un cambio relevante en la movilidad de los zaragozanos más allá del papeleo necesario para registrarse. La implantación definitiva de la ZBE se hará, eso sí, sin las necesarias cámaras para controlar los accesos, puesto que sigue pendiente la licitación del nuevo contrato de control del estacionamiento regulado, todavía sin fecha, y que incluirá la videovigilancia.