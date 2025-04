El histórico apagón desde la cabina del tranvía de Zaragoza: "Me he cruzado un bus y pensábamos que solo se había averiado un semáforo"

El histórico apagón que ha sufrido España y, por extensión, Zaragoza durante este lunes ha provocado afecciones de todo tipo. Una de las más palpables para los ciudadanos ha sido la del transporte público, con contratiempos importantes, sobre todo, en la línea del tranvía. En plaza Aragón, uno de los vehículos ha permanecido varado durante horas, a la espera del restablecimiento de un servicio que llega poco a poco. "He salido de la parada de Gran Vía y, en el cruce hacia plaza Aragón, se han ido los semáforos", explica el conductor de ese tranvía en particular.

Sus sensaciones, como las de todo el mundo, eran de confusión total. Especialmente al principio. "Me he cruzado un autobús y los dos conductores nos hemos quedado mirando, porque pensábamos que solo se había averiado un semáforo", subraya. Sin embargo, una vez ha llegado a su parada, se ha dado cuenta de que la incidencia era mucho mayor. "He informado a la centralita de que no podía recargar la batería y me han dicho que apagará el vehículo, para reservar algo de energía para cuando vuelva a haber luz", añade.

La noticia positiva es que, al menos en esa zona, muy congestionada por el tráfico (y más a la hora del apagón, que se ha producido pasado el mediodía), no ha habido percances. A los pocos minutos, la Policía Local se ha hecho cargo del tráfico en esta y otras zonas, desplegando a la práctica totalidad de su plantilla por las arterias de la capital aragonesa.

En cualquier caso, la del tranvía ha sido la principal afección en el transporte público de Zaragoza. Los autobuses urbanos y los taxis han seguido funcionando con relativa normalidad. De hecho, el ayuntamiento ha autorizado a toda la flota de taxistas a salir este lunes para prestar los servicios complementarios.

Mientras, las incidencias en el tranvía han sido solucionadas con un servicio especial de bus a lo largo de la línea que el consistorio ha habilitado de forma gratuita hasta el restablecimiento completo del servicio, con 16 autobuses eléctricos. Las rutas van entre plaza España y Mago de Oz y entre plaza España y la avenida de la Academia, en el otro sentido. Las paradas habilitadas son las indicadas como TR. Asimismo, se ha reforzado la línea 41 del bus urbano para apoyar en la medida de lo posible.