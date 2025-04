Atrapadas en el ascensor durante el apagón: "Estuve más de una hora encerrada con mi madre de 91 años"

A toro pasado todo se ve desde otra perspectiva. Desde la calma. Pero la hora y media que Claudia estuvo en un ascensor a oscuras durante el apagón no fue sencilla ni para ella ni para los vecinos que estuvieron acompañándola hasta que lograron sacarla. "Al principio pensé que se había estropeado otra vez, pero cuando se fue la luz sospeché que algo más había pasado", explica Claudia, de 24 años.

Por suerte, dice, no tiene claustrofobia ni miedo a la oscuridad, algo que le ayudó a llevar el momento de la mejor manera. "¿Qué iba a hacer? Pues esperar", bromea. "Empecé a tocar el botón de alarma del ascensor y rápidamente salieron los vecinos. Primero me dijeron que se había ido la luz en el edificio, luego en el barrio y después en toda la ciudad. Cuando me dijeron que el apagón había sido en toda España sí que me entró algo más de nervio, pero mantuve la calma", recuerda esta joven del zaragozano barrio del Actur, que asegura que en todo momento se sintió acompañada por sus vecinos. "Se sentaron en el rellano y estuvieron preguntándome todo el rato si estaba bien, fueron una gran compañía".

Tan involucrados estuvieron que una de sus vecinas, al enterarse de que el apagón era nacional y que podía duras horas decidió coger su coche y acercarse hasta el cuartel de Bomberos para solicitar su ayuda. "Le dijeron que tenían muchos avisos y que debían priorizarlos. Entiendo que mi caso no fuera una prioridad", confiesa.

Rescate vecinal

La hora y media se le hizo larga. "Me senté y cerré los ojos pero llegó un momento en el que me aburría tanto que me puse a eliminar fotos de mi móvil y así liberar espacio. La verdad es que me dio rabia no tener un libro porque me habría puesto a leer con la linterna del móvil", explica. Finalmente, una de las vecinas que volvió a casa, al enterarse de la situación, consiguió la llave maestra del ascensor de manera que, una vez abierta la puerta, entre varios vecinos ayudaron a Claudia a salir.

"Uno abrió la puerta, otro la sujetó y otro tiró de mí para que pudiera saltar, ya que el ascensor estaba entre el tercero y el cuarto piso". Cuando salió, dice, les abrazó. Luego comenzó a enterarse de la odisea que estaba siendo el día del gran apagón. Hoy, por ahora, ha optado por hacer uso de las escaleras. "He preferido evitarlo que tengo muy mala suerte y seguro que si pasa algo me vuelve a pillar en el ascensor".

Atrapada a los 91 años

Quienes si fueron rescatadas por los bomberos fueron Ascensión y su madre de 91 años, que se quedaron atrapadas durante más de una hora en el ascensor. "Imagínate con mi madre. Por mí estaba tranquila, pero me preocupaba ella porque al principio se lo tomó bien pero al rato empezó a ponerse nerviosa", recuerda este martes Ascensión.

"Siempre solemos volver a casa a la misma hora, por lo que mi marido, al irse la luz, salió de casa y empezó a gritar nuestro nombre para comprobar si estábamos atrapadas en el ascensor", explica Ascensión, vecina de la calle Doctor Iranzo. Y así fue. "Me dijo que se había ido la luz en el edificio y cuando se enteró de que el apagón era en toda España salió a la calle con la intención de parar un coche de la Policía para explicarles la situación porque su teléfono no le iba", recuerda, hoy sí, desde la calma.

Un vecino con teléfono móvil y cobertura

La suerte topó a su marido con un vecino afortunado y con señal de teléfono, por lo que llamó a los bomberos. "Al principio le dijeron que tenían muchos avisos y que nos ponían en lista, pero al decirle que había una mujer de 91 años nos priorizaron", recuerda. La madre de Ascensión, a sus años, afrontó la situación como pudo. "Al principio estaba calmada, por suerte hay luz de emergencia en el ascensor y no estábamos a oscuras y eso nos ayudó a llevar la situación", comenta Ascensión, que admite que pasado el tiempo su madre empezó a ponerse más nerviosa. "Yo le hacía ejercicios mentales para distraerla y le ayudaba a hacer respiraciones para que se calmara", comenta. Fue el momento más tenso. "Menos mal que llevó un bastón que se convierte en una suerte de silla improvisada y mi madre pudo estar sentada", añade.

Cuando llegaron los bomberos la intervención fue rápida, aunque no sencilla debido a las limitaciones en la movilidad de su madre. El ascensor se encontraba entre dos pisos y el espacio para salir de él era escaso. "La verdad es que fueron muy resolutivos. Luego nos ofrecieron subir a mi madre hasta casa, porque vivimos en un sexto piso, pero entendíamos que había más gente como nosotras esperando, así que mi madre subió poco a poco descansando en cada rellano hasta que llegamos a casa y empezamos a ser conscientes del apagón. ¿Cómo? Pues porque no podíamos hacer la comida", bromea. "Pero nos apañamos como todos, como pudimos", dice Ascensión.