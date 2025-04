El Mercado Central de Zaragoza, un día después del 'cero' eléctrico: "Hacer los pedidos fue un caos"

El cero eléctrico dejó este lunes una península a oscuras. Al menos, figuradamente, debido a un corte total de la red eléctrica que duró varias horas y que provocó diferentes consecuencias según las zonas afectadas y la paulatina recuperación del suministro. En Zaragoza, uno de los puntos que pararon en seco su actividad fue el icónico Mercado Central. Cuando el reloj pasaba tres minutos de las 12.30, la luz se fue. Quedaron pendientes cobros con tarjeta y pesajes a medio hacer, y lo que en un principio se creyó que era una simple avería tornó en un caos generalizado ante el que los comercios respondieron como buenamente pudieron.

"Pensábamos que era algo del mercado, pero me asomé y vi otros dos supermercados sin luz. Aun así, seguíamos creyendo que era algo que afectaba solo a esta zona", recuerda Sonia Sánchez desde su pollería, La Flor de Aragón. Sensación similar a la vivida por César Gadea en su puesto de encurtidos, apenas unos puestos más adelante. "Enseguida nos llegaron noticias de que también había pasado en el Actur y al poco leímos que era en toda España. No quedó otro remedio que echar la persiana", afirma.

Una expresión, la de echar la persiana, que fue literal. Y es que, debido a que son automáticas, los comerciantes tuvieron que ayudarse unos a otros para poner en marcha el sistema manual y poder bajarlas. "Después, cada uno se fue a su casa para ver si sus familias estaban bien", añade Sánchez. Junto a su pollería está la charcutería Miguel Ángel. Desde ahí, Ana Martínez valora que dentro de lo "poco corriente" de la situación y a la "histeria" inicial, lograron "salir adelante".

La principal preocupación, por motivos obvios, estaba en el género. Sobre todo, en productos perecederos congelados. "Cerramos rápidamente todas las cámaras y pusimos plásticos para conservar el frío. Tuvimos suerte, porque a las 17.30 ya había luz en el mercado y el género estaba perfecto, ya que no se rompió la cadena del frío", explica Mari Carmen Sánchez, de Congelados Mare Sánchez.

En cualquier caso, el Mercado Central cuenta con un plan b para cortes de suministros que facilita la labor en situaciones críticas. Ubicadas en el subsuelo, las cámaras frigoríficas y las salas de despiece siguieron a pleno rendimiento gracias a un generador que tienen para cuando lo convencional falla. "Las cámaras están perfectas, el frío no se ha perdido en ningún momento", asegura Esther Pérez, carnicera y presidenta del mercado.

Consecuencias arrastradas

Una vez salvado el género, los puestos cerraron pasado el mediodía y, en su mayoría, no volvieron a abrir. Aunque hubo algunos que sí lo intentaron, como la frutería que regenta Julio Artigas. "Vinieron algunos de mis empleados, pero había muy poca gente", indica, para después subrayar que los productos eran "del día", por lo que siguen "frescos". En cuanto al cobro, Artigas concluyó los servicios pendientes sin pesajes y en efectivo. "La mayoría de clientes son habituales y, si alguno no podía pagar, se le fiaba y no pasa nada", remacha.

Mari Carmen Sánchez, de Congelados Mare Sánchez, atiende a una clienta este martes en el Mercado Central. / Carla Greenwood

El día después del histórico cero eléctrico, por su parte, ha arrastrado algunas de sus consecuencias. La primera, relacionada con los proveedores. "Hacer los pedidos a los mataderos fue un caos. A las 22.00 conseguí hablar a través de un representante con alguno, pero he venido sin saber si iba a tener género. Por suerte, se han portado muy bien y no ha habido problemas", incide la charcutera Ana Martínez. A apenas unos metros, cuando las manijas señalaban las 10.30, Esther Pérez atendía a un proveedor que de normal llega a las 6.30. "Somos un eslabón más de la cadena. Si uno falla, el resto vamos detrás", razona.

La situación de MercaZaragoza

Precisamente, uno de los eslabones anteriores es MercaZaragoza, del que el céntrico espacio comercial depende para sacar a tiempo sus productos. Las afecciones del histórico apagón en la plataforma se dejaron notar hasta las 16.12 horas, cuando se recuperó el suministro eléctrico. En ese impasse previo, se salvaron los productos con el frío residual. Tan solo hubo que retirar algunos vacunos, siguiendo las instrucciones sanitarias de la DGA, que en ese momento se estaban faenando para su preparación y que fue imposible de trasladar a las cámaras. A las 16.45 horas, las comunicaciones terrestres ya estaban operativas.

En cuanto a las ventas en este día después, los comerciantes del Mercado Central reconocen que el día estaba siendo bastante "flojo". "Supongo que es día de llamar a los seguros", ironizaba Pérez, quien también matiza que la de este martes era una jornada ya de por sí condicionada: "Estamos muy a final de mes y mañana es víspera de festivo, así que entendemos que se recuperará la normalidad. Y el primer fin de semana de mayo también suele ser bueno".