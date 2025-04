Las radios, agotadas en los bazares por el gran apagón: "Teníamos pocas pero ya no queda ni una"

“Radios no tenemos porque ya casi no se venden, pero ayer era lo que buscaba todo l mundo”. Habla el propietario de la tienda Dekora de la calle Don Jaime I, en el centro de la capital aragonesa. “Fue un caos. Hasta la la hora de comer aún pudimos hacer algo y cobrando en efectivo, pero a partir de las 16.00 ya casi no no vendimos nada y cerramos”, añade el tendero, llamado Rafael.

Su tienda fue una a las que la gente acudió intentando comprar cosas de otro tiempo que normalmente ya nadie necesita. “Velas, radio, pilas y linternas. Eso buscaba todo el mundo”, explica el hombre antes de tomarse un café y afrontar, hoy parece que sí, un día normal.

Pero en los días anormales, como lo fue el lunes, el poder de lo analógico siempre resurge frente a lo digital. Y es que la dificultar para acceder a internet y la falta de luz hizo casi imposible que la ciudadanía se pudiera informar a través de los diarios digitales y la televisión. En ese contexto, la señal FM se convirtió en el único salvoconducto de la población hacia los pocos datos que se conocían sobre lo que estaba sucediendo.

Esperanza, vecina del Actur, fue una de las zaragozanas que acudió a una de estos bazares para hacerse con un transistor "de los de toda la vida" porque, según explica, "no podía conectar con Alexa para que le explicara lo que estaba pasando", cuenta en referencia al dispositivo de voz inteligente de Amazon.

"La gente venía a preguntar por radios y teníamos, pero en la tienda solo había pocas y se agotaron. En el almacén tenemos muchas más pero no pudimos traerlas", explica el propietario de un bazar en la calle Mayor de Zaragoza. "No nos funcionaba nada. Intentabamos ver con linternas y cobrar en efectivo. Tampoco vino mucha gente, pero los que vinieron querían pilas, radios, velas y linternas", explicaba el vendendor.

En su tienda ha preparado un expositor con todo aquello que la gente iba buscando el lunes. Linternas e incluso pequeñas botellas con gas butano. "Es todo lo que me queda, pero no te creas que hoy la gente ha venido. Como todo ha vuelto a la normalidad, parece que la gente ya se ha olvidado", explica. En ese momento justo, un hombre preguntaba precisamente por linternas. "Pero que vayan a pilas, que no necesiten cargador", explicaba.

"Es más que nada por si acaso. Ayer cuando necesitaba no tenía una y hoy me he acordado. No sé cuándo la volveré a necesitar, pero así ya la tengo", explicaba el cliente.

En otro bazar cercano también habían preparado una pequeña mesa con productos necesarios en caso de apagón. "Aquí encendimos velas porque con la linterna no era cómodo estar todo el rato. Vino gente que quería comprar una radio pero no tenemos. Nadie nunca compra", explicaba el tendero.