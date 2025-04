El PSOE no arranca al PP una crítica a los insultos machistas a Pilar Alegría

El PSOE no ha conseguido arrancar el compromiso del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para "condenar de forma rotunda los agravios machistas vertidos contra la ministra Pilar Alegría" tras la polémica surgida entorno a la supuesta fiesta del que era en 2020 el ministro de Transporte del Gobierno de España, José Luis Ábalos. El PP y Vox han rechazado la moción presentada por los socialistas por considerar que se trataba de un intento de "blanquear" a la que entonces era la delegada del Gobierno en Aragón y actual portavoz del Ejecutivo de Sánchez y, además, secretaria general del PSOE Aragón.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que no se pueden perpetuar los ataques sexistas y las actitudes retrógradas que ha vivido "amargamente" Pilar Alegría en la posición que le ha tocado. "No tiene cabida en una sociedad moderna". Por su parte, el concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, también ha condenado los ataques machistas a la actual ministra de Educación, que son "totalmente vergonzosos". "Se puede decir más alto pero no más claro", ha subrayado para trasladar la opinión de que estos comportamientos vienen de la "ultraderecha".

El consenso mostrado por la izquierda se ha roto cuando el turno de palabra ha llegado a la bancada de la derecha. La concejal adel grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha considerado que "tiene guasa" que venga el PSOE con una moción de respeto y democracia "cuando Sánchez opta por la corrupción y pone en riesgo la democracia con ministras del PCE que defienden ideologías totalitarias y apoyan regímenes comunistas". A su parecer, la moción de los socialistas es una "cortina de humo" para desviar la atención y no aclarar qué es lo que pasó en el Parador de Teruel. Ranera le ha contestado diciendo que si ella lo sabe que vaya a la Fiscalía a aportar la información.

Por parte del PP ha tomado la palabra la concejala de Igualdad, Marian Orós, quien comenzó diciendo que el PP rechaza "los insultos y más si son a mujeres y tienen tintes machistas", pero después opinó que la moción del PSOE era una cortina de humo. "No se trata de que la señora Alegría sea una mujer, sino de que era la delegada del Gobierno cuando se produjeron los supuestos, y vamos a decir supuestos, hechos en el Parador de Teruel", dijo. "El suyo es un discurso sobreactuado", añadió.

El turno de palabra lo cerró la alcaldesa, Natalia Chueca, que criticó a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, que "representa el cinismo puro del PSOE" porque han utilizado la presentación de una moción para "blanquear" a la ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, cuando "no han aclarado por qué han callado tantos años lo que la entonces delegada del Gobierno en Aragón supo lo que sucedió en el Parador de Teruel" el 15 de septiembre de 2020.