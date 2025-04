El Real Zaragoza retrasa sus compromisos de pago con la sociedad Nueva Romareda

Pese a que en el terreno deportivo la fortuna no acaba de acompañar al Real Zaragoza, la sociedad Nueva Romareda sigue adelante con sus planes, y de momento sin contratiempos, para construir un nuevo estadio de fútbol en la capital aragonesa. Eso sí, en el ámbito financiero no todo está sucediendo tal y como acordaron los tres socios en un inicio: el club no abonó en 2024 los 6,8 millones de euros comprometidos para ese ejercicio en el pacto social que dio forma a la SL, firmado por Natalia Chueca, como alcaldesa de Zaragoza; Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón; y Jorge Mas, presidente de la Sociedad Anónima Deportiva.

No obstante, al Real Zaragoza el impago no va a costarle nada, puesto que los tres socios de la Nueva Romareda, incluido el club, han acordado cambiar los estatutos para modificar el calendario de pagos incluidos en las ampliaciones de capital previstas hasta 2028, año en el que el nuevo estadio ya estará operativo al 100%. El pleno del ayuntamiento tendrá que aprobar hoy esa alteración de los pactos parasociales de la sociedad, de la que el consistorio, por el momento, es socio mayoritario.

La cuestión es la siguiente: de inicio, los tres socios (DGA, ayuntamiento y el club) se comprometieron a aportar 40 millones de euros cada uno al capital social de la Nueva Romareda SL hasta 2028. La sociedad se constituyó con 24,5 millones de euros que puso el consistorio (en concepto del valor de los suelos en los que se asienta el estadio); 20 millones de 'cash' que abonó el Gobierno de Aragón; y 6 millones del Real Zaragoza, tres de los cuales correspondían al valor de los proyectos arquitectónicos del campo de fútbol.

Con ese planteamiento, al club le faltaban por pagar, hasta llegar a los 40 millones de euros, 34. El compromiso en el primer pacto parasocial de la SL fue que abonaría 6,8 millones de euros anualmente entre 2024 y 2028 hasta completar su parte. Pero según consta en el nuevo texto que modificará los estatutos iniciales, el pago del año pasado no se hizo y el club ha decidido reestructurar su calendario de aportaciones para seguir ampliando el capital de la Nueva Romareda.

Consultados por esta cuestión y por el hecho de haber retrasado sus obligaciones, fuentes del Zaragoza se han limitado a exponer que no tiene que ver con la situación deportiva del club. Se trata, dicen, de dos cuestiones desligadas y aseguran que sus planes con el estadio no han cambiado. De hecho, matizan que las variaciones se deben a que el de La Romareda es un proyecto vivo y en continua evolución.

El nuevo calendario de pagos

Así, el club se compromete ahora a pagar 10 millones de euros este mismo año, mientras que en 2026 abonará 5 millones; en 2027, 12; y en 2028, los últimos 7 millones. Hay que tener en cuenta que en esos dos últimos ejercicios el nuevo estadio ya estará inaugurado, por lo que la previsión de ingresos que tendrá el club será mayor, ya que será el Zaragoza el encargado de explotar el campo de fútbol a cambio de satisfacer un canon a la SL de la que forma parte.

Esta, no obstante, no es la primera reestructuración que se hace en la composición del capital social de Nueva Romareda SL, ya que en noviembre del año pasado el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza anunciaron que incrementarían su participación en la sociedad, comprometiéndose a poner ya no 40, sino 60 millones de euros cada uno hasta 2028, mientras que el club no incrementaba su aportación, manteniendo su compromiso en esos 40 millones iniciales. Además, los dos socios públicos aportarán 16 millones de euros más cada uno en concepto de préstamo participativo, una cantidad que les será devuelta con el tiempo.

Desde que se anunció que el ayuntamiento y la DGA iban a poner más dinero que el Zaragoza para levantar el nuevo estadio, los tres socios han manifestado siempre que la intención es que, en un futuro, más allá de 2028, las cuentas vuelvan a equilibrarse para que cada uno de los tres tenga un tercio de las participaciones de la SL. Sin embargo, los estatutos de la sociedad también se van a modificar en este sentido. Ahora se deja abierta la posibilidad a que el club no iguale las aportaciones realizadas por las dos instituciones públicas. El equipo aumentará su participación en la Nueva Romareda "siempre que lo consientan sus respectivas disponibilidades presupuestarias", reza el texto al que ha tenido acceso este diario.

